Fiamme sul versante sotto la funivia di Bobbio

L’impianto è stato fermato in via precauzionale

BARZIO – E’ stato spento con gli elicotteri antincendio, il rogo che si è sviluppato sul versante montuoso proprio sotto la linea della funivia che da Barzio porta ai Piani di Bobbio. L’allarme è scattato oggi, venerdì 31 gennaio, intorno alle 14.

L’incendio versante montuoso a circa metà strada tra il parcheggio e la località sciistica.

Le fiamme si sono accompagnate da un denso fumo e, in via precauzionale, è stato momentaneamente fermato l’impianto di risalita.

Sulla funivia non erano comunque presenti persone al momento del fermo e le fiamme non stanno interessando l’impianto che è perfettamente funzionante. I Vigili del Fuoco si sono recati sul posto per circoscrivere l’incendio. Allarmato anche il soccorso alpino però l’intervento non sarebbe stato necessario.

Domate le fiamme, si rimette in moto la funivia per consentire il ritorno a valle dai Piani di Bobbio.