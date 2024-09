Barzio, incidente in via Milano, elisoccorso in azione

Il sinistro si è verificato poco dopo le 22 di questa sera. Due le persone rimaste coinvolte e ferite

BARZIO – Brutto incidente in serata, poco dopo le 22, in via Milano a Barzio, con un’auto che sarebbe uscita di strada. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone: un uomo di 25 anni e una seconda persona di cui, al momento, non si conoscono le generalità.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi: l’elisoccorso di Como, due ambulanze, un mezzo di soccorso avanzato, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

I due feriti, dopo aver ricevuto le prime cure sui posto, sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo.