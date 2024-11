ORE 18.30 – Strada riaperta.

ORE 17.00 – Nuova Lecco-Ballabio ancora chiusa nella corsia in discesa.

BALLABIO/LECCO – Chiusa la corsia in discesa sulla SS36 Racc Nuova Lecco-Ballabio per un camion in panne. Il mezzo è rimasto bloccato, comportando l’interruzione della normale circolazione dei veicoli verso il capoluogo lecchese.

Per gli automobilisti che devono dirigersi verso Lecco obbligatorio il passaggio lungo la strada vecchia. Rimane invece aperta la corsia in salita, direzione Ballabio.