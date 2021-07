Cortenova. Giovedì l’addio all’alpinista Francesco “Ceco” Galperti

Il funerale nella chiesa parrocchiale giovedì alle 10.30

L’esperto alpinista è morto durante una scalata al Monte Bianco

CORTENOVA – Sono giorni di lutto in Valsassina per la morte di due personaggi importanti per tutta la Valsassina e molto conosciuti e stimati. Se giovedì pomeriggio (29 luglio) a Cortabbio di Primaluna verrà celebrato il funerale dello storico ambulante Giandomenico Beri, al mattino nella chiesa parrocchiale di Cortenova (ore 10.30) verrà dato l’ultimo saluto all’alpinista Francesco “Ceco” Galperti.

Una persona che aveva un sorriso per tutti, così lo ricorda chi l’aveva conosciuto. Giovedì scorso, 22 luglio, il tragico incidente mentre era impegnato, insieme ad altri due compagni di cordata, in una scalata sul Dente del Gigante al Monte Bianco. Scalatore e alpinista esperto, organizzatore di diverse spedizioni alpinistiche extraeuropee, assiduo frequentatore della parete Fasana, se n’è andato all’età di 66 anni.

Domani tutta la comunità si raccoglierà nella chiesa di Cortenova per l’ultimo saluto.