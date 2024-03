Cremeno. Auto contro pullman di turisti, soccorsi in azione

L’incidente è avvenuto poco prima delle 17

Da chiarire la dinamica del sinistro

CREMENO – Incidente nel pomeriggio di domenica in via Alighieri, a Maggio di Cremeno. Coinvolti due mezzi, un’auto (Audi A4) e un pullman di turisti di ritorno dai Piani di Bobbio, che per motivi da chiarire di sono scontrati all’altezza della curva dopo il Ponte della Vittoria.

In posto in codice rosso si è portata la Croce Rossa della Valsassina, in posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Due, stando alle prime informazioni, le persone rimaste ferite, un uomo di 28 anni e un bambino di 9.

La strada è stata completamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.