E’ morto don Giovanni Grulli, Cappellano dell’Airoldi e Muzzi

LECCO – Don Giovanni Grulli, 81 anni, dal 2010 cappellano degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco è morto oggi, martedì, all’età di 81 anni.

Nato a Milano il 3 marzo del 1940 è stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano nel giugno del 1967, divenendo subito Vicario parrocchiale a Melegnano presso la parrocchia di S. Maria del Carmine dove rimase fino al 1976.In quell’anno venne trasferito a Gudo Visconti, piccolo comune alle porte di Milano, in qualità di parroco. Qui rimase fino al 1986 anno in cui venne traferito a Tornavento, frazione del comune varesino di Lonate Pozzolo, dove resterà un solo anno per poi assumere l’incarico di Vicario parrocchiale a Milano presso la parrocchiale di S. Andrea dove resterà fino al 1993.

In quell’anno Don Giovanni giunse sulle rive del Lario con l’incarico di Rettore del Santuario della Beata Vergine di Lezzeno a Bellano. Qui rimase per cinque anni per poi approdare a Taceno. Qui svolse l’incarico di Parroco per due anni prima di guadare il torrente Pioverna con destinazione la dirimpettaia parrocchiale di Parlasco (S. Antonio Abate) dove resterà in qualità di amministratore fino al 2006 quando gli venne affidato l’incarico di Cappellano dell’Ospedale Manzoni di Lecco fino al 2010. L’ultimo suo incarico, che tutt’ora stava svolgendo, è stato quello di Cappellano Rettore dell’Istituto Airoldi e Muzzi di Lecco.