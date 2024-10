Il sinistro è avvenuto poco prima delle 15 di oggi, lunedì

Sul posto ci sono 3 ambulanze, automedica ed elisoccorso di Como

BALLABIO – Grave incidente a Ballabio lungo via Provinciale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, poco prima delle 15.00. Attuelmente (ore 15.10) la strada è bloccata per consentire l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono presenti: tre ambulanze, un’automedica, l’elisoccorso decollato da Como e le forze dell’ordine. Non si conosce ancora la dinamica del sinistro ed quante persone sono rimaste coinvolte nel sinistro.

Maggiori informazioni non appena possibile.