Incrodati sulla Segantini in Grignetta, elisoccorsi

La richiesta è stata lanciata alle 21 circa di ieri sera, venerdì

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso decollato da Como

PIANI RESINELLI – Intervento dell’elisoccorso di Como venerdì sera, conclusosi in notatta, per il recupero di due scalatori rimasti incrodati lungo la Cresta Segantini in Grignetta, via d’arrampicata tra le più celebri e conosciute in Grignetta (Grigna Meridionale).

La chiamata di soccorso è stata lanciata nella serata di venerdì, alle 21 circa, con la richiesta di intervento per soccorrere i due scalatori, un ragazzo e una ragazza, rimasti bloccati per motivi ancora da chiarire lungo la Cresta Segantini indicativamente in prossimita della così detta “Lingua”.

Sul posto è giunto l’elisoccorso, con a bordo lo staff tecnico-medico, che ha individuato e quindi recuperato i due alpinisti. L’intervento si è concluso in nottata. Allertati anche i volontari del Soccorso Alpino della Stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana per un eventuale supporto via terra qualora fosse stato necessario.