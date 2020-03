Elisoccorso ai Piani di Bobbio

Giovane trasportata al Niguarda di Milano

BARZIO – Intervento dell’elisoccorso ai Piani di Bobbio poco prima delle 12 di oggi, venerdì 6 marzo. Soccorsa una ragazzina di 12 anni vittima di una caduta. L’elisoccorso è decollato in codice rosso da Milano, sul posto sono intervenuti anche gli uomini del soccorso alpino. Allertate anche l’ambulanza e l’automedica. L’incidente, fortunatamente, si è rivelato meno grave di quanto si era pensato in un primo momento e la giovane è stata trasportata in codice giallo (mediamente critico) all’ospedale Niguarda di Milano.