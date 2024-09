Momenti di tensione a Cremeno, soccorsa una donna in stato confusionale

Tre mezzi dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco per raggiungere una donna barricata in casa. È stata poi affidata al 118

CREMENO – Pomeriggio movimentato oggi in un condominio di Cremeno, dove si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Intorno alle 15:30, i Carabinieri sono giunti sul posto con tre mezzi, supportati da un’ambulanza del Centro Soccorso Valsassina e dai Vigili del Fuoco, in risposta alla segnalazione riguardante una donna straniera, che sarebbe apparsa in evidente stato confusionale.

Secondo indiscrezioni non ancora confermate ufficialmente, la donna si sarebbe barricata in casa brandendo un coltello, motivo per cui la situazione è stata trattata con la massima cautela dalle forze dell’ordine. Il pronto intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco ha permesso di raggiungere la donna e di riportare la calma nell’edificio.

Una volta messa in sicurezza, la donna è stata affidata alle cure del personale del 118, che l’ha trasportata per ulteriori accertamenti. Nonostante la gravità dell’accaduto, fortunatamente non si segnalano feriti. L’episodio ha suscitato apprensione tra i residenti del condominio, che hanno assistito con preoccupazione all’intervento, ma si è risolto senza ulteriori complicazioni.

Resta ora da chiarire cosa abbia scatenato lo stato di agitazione della donna e quali siano le sue condizioni. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare la situazione per accertare la dinamica esatta dei fatti e fornire ulteriori aggiornamenti.