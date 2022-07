Ore 16.30 – Nuova Lecco Ballabio chiusa in entrambe le direzioni per incidente

AGGIORNAMENTO delle 17.25 – Riaperta la nuova Lecco Ballabio a seguito del sinistro stradale occorso; strada regolarmente fruibile in entrambe le direzioni.

LECCO – La nuova Lecco – Ballabio, strada statale 36/RACC “Raccordo Lecco-Valsassina”, è provvisoriamente interdetta al transito, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente occorso all’interno della galleria ‘Valsassina’.

Il sinistro, si è verificato poco dopo le 15, per cause in corso di accertamento, ed ha coinvolto due autovetture. Quattro invece sarebbero le persone rimaste ferite lievemente: una bambina di 10 anni, un ragazzo di 14, una giovane di 25 anni e un uomo di 57.

Al momento la circolazione è deviata lungo la strada provinciale 62. La strada riaprirà non appena l’intervento di soccorso verrà ultimato e verrà rimessa in sicurezza la sede stradale della carreggiata.