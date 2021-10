Pagnona. Uomo di 82 anni disperso in montagna, nottata di ricerche

Al lavoro i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino

Si tratta di un 82enne di Erba in Valsassina per cercare funghi

PAGNONA – L’allarme è scattato nella tarda serata di ieri, venerdì 8 ottobre, per un anziano che non è rientrato a casa dopo una giornata trascorsa sui monti nella zona di Pagnona, in Valsassina. L’uomo, un 82enne residente a Erba, era salito in Alta Valsassina in cerca di funghi ma non ha più fatto ritorno.

Allertati gli uomini della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco di Lecco e del distaccamento di Bellano che hanno iniziato le ricerche nella tarda serata di venerdì, ricerche che sono andate avanti per tutta la notte. E’ stata individuata l’auto, ma purtroppo dell’anziano non c’è ancora nessuna traccia.