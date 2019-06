Il fango e i detriti bloccavano la porta di accesso.

Il cane “ha fatto festa” ai suoi soccorritori.

PREMANA – Era rimasto bloccato in casa il cane lupo salvato ieri pomeriggio, mercoledì, dai Vigili del Fuoco a Premana.

La squadra era arrivata lungo il greto del torrente per verificare la stabilità di un ponte quando, giunti in prossimità di alcune baite, i Vigili del Fuoco hanno trovato alcuni cani che vagavano spaventati dopo essere probabilmente riusciti a scappare dal serraglio in cui erano chiusi. In una delle casette, invece, si trovava un altro cane rimasto intrappolato a causa del fango e dei detriti che bloccavano la porta di accesso alla stanza dove si trovava.

I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto a tagliare le grate della finestra da cui sono quindi riusciti a estrarre il cane. Sebbene lo spavento, quest’ultimo non ha tardato a dimostrare ai soccorritori la propria gratitudine facendo a loro e al padrone una grande festa.