Premana. Tornano a casa e trovano i ladri, i cittadini impediscono la fuga

Fortunatamente i padroni di casa, due anziani, erano accompagnati dai figli

Hanno aperto la porta e si sono trovate davanti due donne. Sul posto sono giunti i Carabinieri

PREMANA – Erano usciti dalla loro abitazione a Premana per una festa in famiglia. Al momento di far rientro nella propria abitazione, i due anziani, sono stati accompagnati dai figli che, una volta aperta la porta, hanno trovato sulle scale le due sconosciute. Alla richiesta di spiegazioni, le due donne hanno provato a scappare lungo le strette vie del paese.

I figli, però, hanno seguito le due donne e presto, richiamati dall’insolito trambusto, altri cittadini sono scesi in strada per vedere quello che stava succedendo, impedendo alle due malviventi qualsiasi tipo di fuga. Subito sono stati chiamati i Carabinieri che, una volta giunti sul posto, hanno preso in consegna le due donne che erano giunte in paese con un’auto che sarebbe stata sottoposta a perquisizione.

Nonostante il colpo sventato a Premana, il sospetto è che possano aver messo a segno qualche altro furto in precedenza.