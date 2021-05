Soccorsi al lavoro a Premana per due persone in difficoltà

Una colpita da malore, l’altra ferita dopo una caduta. Conseguenze lievi per entrambe

PREMANA – Doppio intervento per i soccorsi a Premana: nel pomeriggio di martedì sono stati mobilitati gli uomini del Soccorso Alpino insieme alla Croce Rossa di Premana e il 118 in elicottero per prestare aiuto a due persone in difficoltà.

Nel primo caso si è trattato di un malore, fortunatamente risultato non grave, lungo la strada carrozzabile per Premaniga. Nel secondo caso invece, è stata soccorsa una persona rimasta ferita, anche qui in modo non serio, dopo una caduta lungo la strada che porta verso l’Alpe Rasga.