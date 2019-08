Serata di controlli a Cortenova, in campo Polizia Locale e Stradale

Servizio coordinato, venerdì sera, sulla Sp62 in Valsassina

Polizia Locale e Polizia Stradale insieme per fare prevenzione

CORTENOVA – Una serata di controlli, quella di venerdì, lungo la strada provinciale 62 nel comune di Cortenova.

D’accordo con l’amministrazione guidata dal sindaco Sergio Galperti, l’agente di Polizia Locale Marco Maggio (vice responsabile del comando di Olginate ma in servizio anche nel comune della Valsassina) e gli uomini della Polizia Stradale hanno effettuato un servizio coordinato di controllo per prevenire il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe. Durante la serata sono stati effettuati anche accertamenti per quanto riguarda limiti di velocità e sorpassi.

Il servizio ha avuto un esito positivo e sono state rilevate solo alcune violazioni amministrative. Servizi come questo hanno come fine la prevenzione delle stragi sulle strade: una maggior presenza delle forze dell’ordine è sinonimo di maggior attenzione al volante. Durante la serata, infine, sono stati effettuati controlli anche in alcune zone sensibili del paese.