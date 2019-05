Vigili del Fuoco al lavoro per un mezzo pesante uscito di strada a lato della Statale 36

MOLTENO – Intervento ieri, martedì, dei Vigili del fuoco del Comando di Lecco per un

autoarticolato uscito di strada a lato della Statale 36 nel comune di Molteno .

Il mezzo pesante, a causa di una manovra errata, è rimasto bloccato sulla strada

complanare adiacente la statale 36, occupandola parzialmente e limitando la viabilità. Il

personale una volta arrivati in posto ha richiesto il supporto del Comando dei Vigili

del fuoco di Como che ha provveduto all’invio sul luogo del sinistro di un’autogru.

In circa un’ora il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a riportare l’autoarticolato sulla strada principale liberando l’incrocio stradale.