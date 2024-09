A Lecco torna il Festival Treccani, nell’edizione 2024 si parla di sessualità

Presentato l’evento in programma dal 27 al 29 settembre

“Un tema impegnativo ma che è urgente affrontare in tutti i suoi aspetti con le giuste competenze”

LECCO – “Un tema impegnativo ma che è urgente affrontare in tutti i suoi aspetti con le giuste competenze”. Mario Romano Negri, presidente della Fondazione Treccani Cultura, ha presentato così la 7^ edizione del Festival Treccani della Lingua Italiana in programma a Lecco dal 27 al 29 settembre.

Quella lecchese è la tappa conclusiva del festival che segue quella di Lecce (3-5 maggio) e Roma (26-27 maggio). “L’obiettivo di Fondazione Treccani è la diffusione della cultura tra le fasce più deboli – ha continuato Negri -. Per farlo siamo presenti in tantissime manifestazioni, sviluppiamo borse di studio e importanti progetti”.

Nella mattinata di oggi, martedì, l’evento è stato presentato a Palazzo delle Paure che sarà anche il cuore, insieme alla centralissima Piazza Garibaldi, di molti appuntamenti di un evento che farà convergere a Lecco studiosi e artisti di rilevanza nazionale. Non mancheranno nemmeno laboratori didattici che si svolgeranno al Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco e nella scuola primaria Diaz.

“E’ fondamentale dar voce a prospettive diverse perché per Fondazione Treccani Cultura l’hashtag #leparolevalgono, che accompagna da sempre il festival, è un vero e proprio credo – ha detto Loredana Lucchetti, anima dell’evento -. Siamo convinti che il dialogo sia lo strumento migliore par rapportarci l’uno con l’altro”.

Il festival è promosso dalla Fondazione Treccani con il Comune di Lecco, alla presentazione hanno partecipato il sindaco Mauro Gattinoni e la vice sindaca Simona Piazza che hanno sottolineato l’importanza dell’appuntamento: “Il tema della sessualità apre a scenari amplissimi, sarà un festival che attraverserà tanti risvolti di una dimensione artistica, culturale, etica, filosofica, politica, relazionale, antropologica, sociologica, religiosa… – ha detto Gattinoni -. Il tema è fondativo della società di oggi”.

“Un appuntamento atteso sia dalle scuole che dai cittadini e dagli studiosi – ha detto Simona Piazza -. Il festival è nato dall’idea dell’importanza del confrontarsi attorno al valore delle parole”.

L’edizione di Lecco è caratterizzata dalla presenza di importanti artisti come Marina Rei e Daniela Pes, in dialogo con Beatrice Cristalli, e Nicola Piovani in dialogo con Guido Barbieri. Assieme ai condirettori dell’ultima edizione del Vocabolario Treccani, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, che hanno curato la mappa semantica della 7^ edizione del festival, saranno presenti numerose personalità, tra cui i filosofi Umberto Curi e Silvano Petrosino, la scienziata e accademica dei Lincei Michela Matteoli, lo storico e critico d’arte Vincenzo Trione, le sociologhe Chiara Saraceno e Rossella Ghigi, il teologo Don Aristide Fumagalli, l’architetto Marco Ghilotti, la giudice Maria Francesca Mariano.

A sostegno dell’evento Regione Lombardia rappresentata dal sottosegretario Mauro Piazza, Camera di Commercio Como-Lecco e Confartigianato Imprese Lecco rappresentate da Ilaria Bonacina, Fondazione Comunitaria del Lecchese rappresentata da Maria Grazia Nasazzi, Fondazione Giancarlo Pallavicini rappresentata da Giancarlo Pallavicini, Banca Popolare di Sondrio rappresentata da Francesco Venosta e Acinque rappresentata da Marco Canzi. Hanno partecipato alla presentazione anche i rappresentanti di Confcommercio Lecco e Confindustria Lecco Sondrio.

Tutti gli eventi in programma dal 27 al 29 settembre sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

