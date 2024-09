A Mandello riparte la rassegna teatrale per la stagione 2024-2025

La programmazione include una varietà di eventi

La stagione teatrale si inaugura venerdì 18 ottobre con “Affetti Instabili”

MANDELLO DEL LARIO – Il Comune di Mandello del Lario, in collaborazione con la Proloco, ha programmato un’emozionante stagione teatrale caratterizzata dalla partecipazione di compagnie di alta qualità. La programmazione include una varietà di eventi serali che spaziano da pièces comiche a monologhi, cabaret e commedie di autori contemporanei. Con una ricca selezione di interpretazioni e regie, questa stagione promette di offrire a tutti gli spettatori momenti di puro divertimento e cultura, celebrando il potere evocativo del Teatro.

La stagione teatrale si inaugura venerdì 18 ottobre con “Affetti Instabili”, uno spettacolo di Riccardo Piferi e Max Pisu. Gli affetti stabili rappresentano quei legami consolidati con le persone con cui si condivide la quotidianità, ma spesso, dietro l’angolo, si nasconde qualcuno o qualcosa in grado di minacciare questa stabilità, trasformandoli in “affetti instabili”. Max Pisu esplorerà questa dinamica attraverso situazioni bizzarre e paradossali, promettendo di intrattenere e divertire il pubblico.

Venerdì 13 dicembre, verrà presentata la storia di Marco (Simone Montedoro), un quarantacinquenne da poco vedovo, sopraffatto da tristi pensieri. La sua vita prende una svolta il 23 dicembre, quando soccorre Vanessa (Roberta Mastromichele), una giovane donna vittima di uno scippo, gettata a terra da due malviventi. Questo incontro cambierà radicalmente le loro vite. “L’Albero di Natale” è il titolo di questa commedia leggera, che invita comunque a una profonda riflessione.

“Da Back a Jannacci: tutto è… jazz” è lo spettacolo di musica, cultura e cabaret in programma venerdì 17 gennaio, con gli Alti&Bassi. Ospiti di Nino Frassica e Fabio Fazio a Che tempo che fa, gli artisti presenteranno non solo divertenti sketch, ma anche celebri brani nazionali e internazionali degli anni ’50, ’60, ’70 e ’80. Gli “Alti&Bassi”, considerati gli “eredi del Quartetto Cetra”, sono un quintetto vocale a cappella di grande prestigio.

Sabato 13 febbraio, il palco ospiterà Antonio Cornacchione, Max Pisu, Laura Curino, Roberta Petrozzi e Rufin Doh in “Pigiama per sei”, una commedia scritta da Marco Rampoldi. La trama, ricca di intrighi, ruota attorno a una coppia che si ritrova coinvolta con i rispettivi amanti, dando vita a un susseguirsi di equivoci esilaranti. Il finale a sorpresa rimescolerà le carte in tavola, ripristinando gli equilibri che sembravano ormai perduti.

Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliano saranno le interpreti de “L’assaggiatrice di Hitler”, in programma venerdì 28 febbraio. Questo spettacolo è tratto dal romanzo “Le assaggiatrici”, vincitore del premio Campiello 2018, scritto da Rosella Postorino, e racconta le vicende di Rosa Sauer, l’assaggiatrice che si trovò coinvolta in eventi straordinari durante la Seconda Guerra Mondiale.

La commedia “Pignasecca Pignaverde”, in scena il 21 marzo, esplora un tema classico del teatro comico: l’avarizia. La regia è affidata a Tullio Solenghi, che interpreta anche il ruolo principale. In questo spettacolo, Solenghi si cimenta nuovamente nella sfida di incarnare Gilberto Govi, il celebre attore genovese, portando sul palco il suo inconfondibile talento e la sua ironia.

Una drammaturgia ricca e complessa che porta sul palco un cast di talentuosi attori: Claudio Benzi, Laura Repetto, Matteo Traverso, Stefano Moretti, Roberto Alinghieri, Mauro Pirovano e Stefania Pepe.

La rassegna si concluderà venerdì 4 aprile con la commedia “Fiori d’acciaio”, interpretata da un cast di talentuose attrici: Barbara De Rossi, Martina Colombari, Gabriella Silvestri, Alessandra Ferrara, Caterina Milicchio e Cristina Fondi. La storia si ambienta in un salone di bellezza, dove si intrecciano le vite di un gruppo di donne unite da un’amicizia indissolubile. Ognuna di loro porta con sé una storia unica, fatta di sogni, sfide e delusioni. La riflessione finale sottolinea che la vita è un dono prezioso, da rispettare e vivere appieno.

In aggiunta, sono previsti tre eventi musicali. Sabato 26 ottobre, Devis Manoni e la sua band porteranno sul palco “XVERSO: La Musica, lo Show e le Emozioni di Tiziano Ferro”. Questo spettacolo straordinario sarà arricchito da effetti scenici spettacolari, comprese coinvolgenti videoproiezioni.

Sabato 1 febbraio, Khorakandrè’ rende omaggio a Fabrizio De André. Daniele Volpi e la sua band interpreteranno i brani più celebri di De André, autentiche pietre miliari della musica italiana del ‘900, affiancando anche canzoni meno conosciute dal grande pubblico, che rivelano la profonda sensibilità poetica di Faber.

Il “Lucio Battisti Tribute Show” è un omaggio a Lucio Battisti e Mogol che Leandro Ghetti e la sua band presenteranno sabato 15 marzo. Lo spettacolo ripercorrerà l’intero repertorio del cantautore, mettendo in risalto la sua particolare sensibilità nei confronti delle donne.

Oltre alla rassegna, saranno organizzati eventi speciali a ingresso gratuito. Tra questi spicca “Da Dante a Modugno“, un concerto che presenta musiche di Modugno, Morricone e Neri, interpretato da Corrado Neri e dal coro dell’Istituto Scolastico Don Ticozzi di Lecco. L’evento si terrà venerdì 15 novembre presso il Teatro San Lorenzo.

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, sarà presentato “Divorzio all’italiana“, ispirato al celebre film di Pietro Germi. L’evento si svolgerà lunedì 25 novembre presso il Teatro De André.

In occasione della Giornata Internazionale della Montagna, si celebreranno i 100 anni del “CAI Grigne” con l’evento “1924-2024: La storia continua…”, arricchito dalla partecipazione del Coro Grigna. L’appuntamento è per mercoledì 11 dicembre presso il Teatro De André.

Scambio di auguri natalizi, consegna delle civiche benemerenze e delle borse di studio. “Suggerimenti tra Musiche e Immagini” vedrà la partecipazione di Simona Gandola (sand artist), Michele Santomassimo, Giorgio Spreafico e del coro dell’Istituto Scolastico Don Ticozzi di Lecco. L’evento si svolgerà domenica 22 dicembre presso il Teatro De André.

Giorno della Memoria. “Lydia tra le Nazioni” con Angela Demattè e Maria Laura Palmeri. L’evento si terrà lunedì 27 gennaio presso il Teatro De André.

All’interno del Festival della Letteratura, viene ricordato “Lo Stato delle Cose”, un’opera di e con David Marzì e Federico Vigorito, dedicata alla memoria delle vittime della strage di via Fani. L’evento si terrà venerdì 9 maggio presso il Teatro San Lorenzo.

Per ulteriori informazioni, è possibile mandare una mail all’indirizzo cultura@mandellolario.it oppure telefonare ai numeri 0341.702318 e 347.9034998.