Barzio, torna la festa della musica dal 5 al 7 luglio

La manifestazione organizzata dal Corpo musicale Santa Cecilia

Tanti gli ospiti per un weekend ricco di musica e solidarietà

BARZIO – Il prossimo weekend a Barzio torna la Festa della Musica organizzata dal Corpo musicale Santa Cecilia.

L’evento si svolgerà a partire da venerdì 5 luglio e animerà poi le giornate di sabato 6 e domenica 7 luglio, con momenti musicali, concerti, sfilate per le vie del paese e all’oratorio San Giovanni Battista.

Sempre all’oratorio sarà allestito lo spazio per pranzo e cena, con un accurato servizio cucina coordinato da Walter Finardi, chef della nazionale italiana di sci nordico. Fra le novità spicca la possibilità di cenare, il sabato sera, con un delizioso fritto misto, che va ad affiancare le tante golose proposte della cucina.

La Festa della musica rappresenterà anche una nuova occasione per sostenere il progetto solidale “Accumoli nel cuore”. Sarà possibile fare donazioni, ma anche partecipare alla raccolta fondi acquistando i biglietti della lotteria “Vinci per Aiutare!”

“Siamo ormai giunti alla terza edizione della Festa Musica e quest’anno abbiamo cercato di creare un evento ancor più ricco di ospiti – afferma Mario Tagliaferri, presidente del Corpo musicale Santa Ceciclia -. Il venerdì sera sarà dedicato ai giovani, ma nel corso del weekend non mancheranno appuntamenti pensati per tutti gli amanti della musica e dello stare insieme. Questa festa vuole essere un momento di musica e scambio tra le varie associazioni del territorio: per questa terza edizione abbiamo pensato di invitare diversi corpi musicali del Lecchese. Ma non solo: saranno nostri ospiti anche la banda di cornamuse e percussioni scozzesi ‘Orobian Pipe Band’ di Ranica (Bergamo) e la ‘Academy’ ovvero la formazione da parata dell’Accademia e Corpo Musicale Concordia Santa Cecilia di Caronno Pertusella“.

La manifestazione ha il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia, della Fondazione Comunitaria del Lecchese, del Comune di Barzio e della Parrocchia.

Il programma dettagliato con gli ospiti che interverranno

Venerdì 5 luglio

Ore 19:30 apertura cucina;

Ore 20:45 serata musicale con il gruppo “ëlipsis”

Sabato 6 luglio

Ospiti: Orobian Pipe Band di Ranica – Banda di cornamuse e percussioni scozzesi e Corpo Musicale S. Cecilia di Valmadrera

Ore 16:30 Sfilata per le vie del paese

Ore 17:00 Esibizione in piazza Garibaldi con la partecipazione del Corpo Musicale S. Cecilia di Barzio

Ore 19:00 apertura cucina all’Oratorio San Giovanni Battista

Ore 21:00 Spettacolo Musicale con Orobian Pipe Band di Ranica (Bg) all’Oratorio San Giovanni Battista, a seguire serata musicale con il gruppo Share-Groove

Domenica 7 luglio