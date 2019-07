L’evento si è svolto alla Royal Vauxhall Tavern di Londra

L’artista lecchese: “Sono felice di aver potuto contribuire a questa causa con una mia opera”

LONDRA – Battuto all’asta (benefica) per 500 dollari, il quadro del lecchese Giorgio Colombo (Giò ART). L’iniziativa promossa dalla cantante californiana Belinda Carlisle si è svolta il 4 Luglio alla Royal Vauxhall Tavern.

Un evento benefico a sostegno dell’Associazione Animal People Alliance della quale la cantante californiana è co-fondatrice, associazione che ha sede a Kalkota in India ed ha come finalità quella di salvare animali abbandonati anche con l’aiuto e il sostegno della.popolazione locale.

Dopo il concerto live durante il quale Belinda Carlisle ha riproposto i suoi maggiori successi, tra cui “Leave a light on” e “Heaven is a place on earth”, il quadro di Giò ART, un ritratto di Belinda Carlisle realizzato con la tecnica a pastello, è stato battuto all’asta per il valore di 500 dollari acquistato da uno statunitense, denaro che andrà interamente a sostegno dell’associazione.

Presenti all’evento numerosi fan della cantante e sostenitori dell’associazione provenienti da tutte le parti del modo: Australia, America, Europa, al quale ha partecipato anche l’artista lecchese.

“Sono felice di aver potuto contribuire a questa causa con una mia opera” ha commentato Giò Art.