A Calolzio arriva l’Olistica Festival, appuntamento al Lavello

Appuntamento a sabato 21 e domenica 22 settembre

Gli operatori olistici si alterneranno in trattamenti, workshop e conferenze

CALOLZIOCORTE – A Calolzio si svolgerà l’Olistica Festival, un evento che vedrà 38 operatori olistici alternarsi in trattamenti, workshop e conferenze. L’appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 settembre presso il Monastero di Santa Maria del Lavello a Lavello, dove i due chiostri che caratterizzano la struttura offriranno uno scenario suggestivo, insieme alla vicinanza del fiume Adda.

Aprirà le conferenze Franca Cuccione, considerata la madrina del Metodo Integrato Bowen in Italia. Il Metodo Bowen è una disciplina olistica sviluppata dall’osteopata australiano Tom Bowen. In Lombardia, è riconosciuto come parte delle Discipline Bio-Naturali.

Franca Cuccione dirige ALEDUS a Monza, la scuola più rinomata per la tecnica Bowen. Il “Tocco di Tom Bowen”, creato da Franca, rappresenta la forma più autentica del metodo Bowen. A gennaio partirà un percorso di formazione di due anni, destinato a formare professionisti del Metodo Integrato Bowen. Durante la conferenza, Franca esplorerà i benefici di questa tecnica e illustrerà l’opportunità di apprendere un mestiere che apporta benessere alle persone.

Tra le diverse discipline presentate da operatori olistici provenienti da Lazio, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e diverse città della Lombardia, si possono trovare: Metodo integrato Bowen – Access bars – Massaggio classico – Bioenergetica – Shiatsu – Allineamento spirituale di Shamballah – Reiki Fuji – Lettura dei Registri Akashici – Life coaching – Trattamenti ayurveda – Massaggio olistico – Lettura delle carte angeliche – Channeling – Counseling – Ipnosi regressiva – Massaggio Shin Do – Costellazioni familiari.

Inoltre, si possono trovare anche: Fototerapia – Astrologia – Tarocchi – Lettura dell’Aura – Micoterapia – Rune – Naturopatia – Reiki Usui – Aromatouch – Channeling – Riequilibrio dei Chakra – Carte oracolari – SoulCollage® – Campane tibetane – Aromaterapia – Numerologia evolutiva – Fitoterapia – Medicina Tradizionale Cinese – Riflessologia – Limpia – Drum healing – Human Design – Tape therapy – Lettura dei temi natali – Massaggio sportivo – Massaggio Kobido – Massaggio decontratturante – Valutazione energetica a 360° – Benessere animale.

Durante il Festival, ci sarà l’opportunità di partecipare a una conferenza dedicata all’autismo, seguita da un’altra conferenza tenuta dalla Dottoressa Antonella Mileto. Quest’ultima esplorerà l’uso dei microrganismi, che hanno dimostrato risultati per la saluta di uomini e animali. Infine, presso gli stand, sarà presente anche Roberta Gaspani, esperta in alimentazione naturale per cani e benessere animale.

Il programma completo del Festival è presente a questo link