Cernusco, concerto lirico il 15 febbraio al cineteatro San Luigi

Appuntamento sabato 15 febbraio alle 21 al cineteatro San Luigi

Ad esibirsi nel concerto “Mi trema un poco il cor” un trio di cantanti lirici accompagnati dal maestro Porcelli

CERNUSCO – Continua la stagione teatrale 2019/2020 al Cineteatro San Luigi di Cernusco Lombardone. L’appuntamento è per sabato 15 febbraio alle 21 con il concerto lirico intitolato “Mi trema un poco il cor”.

Un primo momento musicale con il gradito ritorno alla musica classica, in questo caso operistica, che vede in scena tre affermati cantanti lirici accompagnati al pianoforte dal Maestro Federico Porcelli, per un percorso romantico nel mondo della lirica all’interno del repertorio operistico italiano.

Per gli appassionati si presenta un’ottima occasione per ascoltare il soprano Son Jlyeong, il mezzosoprano Ester Piazza e il tenore Paolo Tormene.

Il biglietto di ingresso costa 10 euro che verranno poi destinati a favore delle attività dell’Oratorio San Luigi.

Si ringrazia per il sostegno Technoprobe Spa e tutti i volontari che consentono la realizzazione dell’iniziativa.

Per prenotazioni: ufficio cultura 039 9902314 (lun/sab 9.00-12.30) – ufficiocultura@comune.cernuscolombardone.lc.