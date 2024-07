Colico, torna “Cinema all’Aperto”. Un mese di proiezioni per tutte le età.

Dal 30 luglio un mese di proiezioni rivolte a cittadini e turisti di tutte le età

L’ingresso alle serate sarà sempre libero e gratuito

COLICO – Le serate estive in città saranno presto allietate dal programma “Cinema all’Aperto“. L’evento, organizzato da VisitColico in collaborazione con Pro Loco Colico e l’Assessorato alla Cultura, avrà inizio il 30 luglio e si prolungherà per un mese, fino al 30 agosto. L’iniziativa – fanno sapere gli organizzatori – è rivolta a tutti i cittadini e turisti e le pellicole sono state selezionate così da soddisfare tutte le fasce d’età.

Le serate si svolgeranno presso il Palalegnone di Colico e avranno sempre inizio alle 21.00. L’ingresso sarà sempre libero e gratuito e non sarà richiesta alcuna prenotazione.

“La Pro Loco Colico e l’Assessorato alla Cultura desiderano ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa e si augurano che le tanto attese serate di cinema all’aperto riscontrino il successo degli scorsi anni”.

Per consultare il programma delle serate viene qui allegata la locandina.

In caso di necessità di ulteriori informazioni è possibile contattare l’Infopoint di Colico tutti i giorni dalla 9.00 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 via mail a info@visitcolico.it o al numero 0341930930. Per rimanere aggiornati sugli eventi in programma è possibile seguire @VisitColico sui profili Facebook, Instargam e TikTok.