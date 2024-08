Cremeno. Una serata dedicata alla letteratura per ragazzi con Dino Ticli

Evento organizzato da “La Fucina Associazione Culturale”

CREMENO – E’ in programma l’ultimo appuntamento estivo della Fucina, dedicato alla letteratura per ragazzi all’interno de “I Giovedì della Fucina“. La serata, intitolata “Raccontare e Raccontarsi“, sarà curata dallo scrittore Dino Ticli e si terrà giovedì 22 agosto alle ore 20.45 presso la Sala Conferenze BCC a Cremeno.

“Dino Ticli parlerà della sua vasta produzione letteraria dedicata ai più piccoli, conservando sempre una particolare attenzione agli aspetti naturali e alla scienza in generale. L’incontro è rivolto a genitori, educatori e a tutti coloro che continuano ad emozionarsi sfogliando un libro o leggendo un racconto” riferiscono dall’Associazione.

Dino Ticli, originario di Lecco, è laureato in geologia e ha insegnato per molti anni scienze in un liceo. Ha ricoperto il ruolo di conservatore e poi collaboratore presso due musei di Storia Naturale. Attualmente cura una rubrica linguistico-letteraria per un quotidiano online.

Da molti anni scrive libri per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni, con oltre 100 titoli pubblicati, alcuni dei quali tradotti all’estero e premiati. Tuttavia, è convinto che anche negli adulti rimanga un pizzico di quello spirito che anima i più giovani, per cui ritiene di poter estendere l’età dei suoi lettori fino ai 99 anni.

La sua attività di scrittore spazia dai romanzi di avventura a quelli di formazione, ai gialli e a quelli storici. Si dedica anche alla divulgazione scientifica, ma molto spesso inserisce nei suoi romanzi anche tante informazioni scientifiche.

Dino Ticli ha pubblicato anche libri di scrittura creativa e per educatori, oltre a diversi testi di botanica, tra cui opere sul riconoscimento degli alberi e sulle piante medicinali, rivolti a lettori di tutta l’età. Riesce a conoscere molti suoi giovani lettori girando per l’Italia, nelle scuole, nelle librerie, nelle biblioteche, ma anche partecipando a feste e festival di letteratura.

Ingresso libero