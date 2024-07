Dopo il successo di Bellano, il palco galleggiante approda a Lecco

L’estate lecchese si colora di musica, in programma diversi concerti sul lago, tra questi anche Alex Britti

Il palco galleggiante ha attirato oltre mille persone nelle due serate di Bellano

BELLANO – Oltre mille spettatori tra le due sere del 13 e 14 luglio per i primi due spettacoli del tour del palco galleggiante a Bellano. Il palco, di grande impatto visivo, è stato attraccato a una decina di metri dalla riva nei pressi della foce del fiume Pioverna.

Sabato 13 luglio si è esibita la band degli 7S8 Settesotto che ha portato grande energia al pubblico presente. Domenica 14 al tramonto è stato possibile godere del fascinoso spettacolo della Casanova Venice Ensamble attorniata da antiche lucie con musicisti ed interpreti in costume veneziano. “Sono state due serate magiche quelle andate in scena questo weekend – spiega il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi -, complice il bel tempo e il lago calmo, hanno permesso di valorizzare al massimo le potenzialità del palco. La location scelta della spiaggia è stata indovinata. Grazie a tutti coloro che hanno ideato e promosso questa struttura. Siamo felici come Comune di Bellano di aver creduto in questa progettualità”.

Ora il palco è in viaggio verso Lecco dove attraccherà alle gradinate di lungo Lario Piave. Tre gli appuntamenti in programma, ci si aspetta tanto divertimento e grandi nomi della musica italiana.

Di seguito è riportato il programma:

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO: nell’ambito del Lecco Jazz Festival – Classic & Jazz – Roberto Porroni Trio proporrà lo spettacolo dal titolo “Come suonano Bach e Rameau in jazz?”, un fil rouge che accomuna periodi e stili lontani, proposto da musicisti di diversa estrazione in singolare accostamento strumentale. Per maggiori info: https://teatrosocietalecco.it/jazz-festival/

DOMENICA 21 LUGLIO: nell’ambito di Lecco Jazz Festival, Paolo Fresu proporrà lo spettacolo dal titolo “Heroes, omaggio a David Bowie”, uno straordinario omaggio a David Bowie, interpretato dal celebre trombettista Paolo Fresu e da una compagnia di musicisti stellari: Petra Magoni, Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli e Christian Meyer.

Per maggiori info: https://teatrosocietalecco.it/jazz-festival/

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO: nell’ambito della rassegna “Sound Of Lecco” il canatutore Alex Britti fa tappa con “Live 2024”. Il meglio del repertorio dell’artista e i nuovi brani del futuro disco in arrivo, sempre scanditi dal ritmo della sua inconfondibile chitarra.

Per maggiori info: https://leccotourism.it/sound-of-lecco-alex-britti-live-2024/

Questa estate, dopo Bellano, il palco ospiterà altri 8 spettacoli da Tremezzina a Lecco per attraccare in fine a Colico. La sua realizzazione è stata resa possibile dal genius loci comasco e dai finanziamenti di Regione Lombardia sul piano integrato della cultura “Un tesoro di territorio” coordinato dalla Camera di Commercio. L’opera è stata realizzata dal Comune di Tremezzina grazie anche ai finanziamenti di Como Acqua, dei comuni di Bellano, Cernobbio, Colico, Como, Dervio, Lecco, e della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, oltre all’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori.

Proprio quest’ultima ha stipulato un accordo con i comuni partecipanti e in questi mesi ha ulteriormente finanziato per 80.000 euro le opere per l’attracco in piena sicurezza del palco nelle location individuate e la logistica degli spostamenti del manufatto da un comune all’altro. Si prevede l’affidamento congiunto a un soggetto unico per la gestione del palco per le prossime estati.