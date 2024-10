Ecco la nuova stagione teatrale del Comune di Lecco, (forse) l’ultima itinerante

17 appuntamenti previsti nella rassegna dal 29 ottobre tra prosa, musica classica e “Un Teatro di Libertà”

Continua la storica collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano, nuovo sodalizio con il Centro Teatrale Bresciano

LECCO – L’ultima (forse, questo è l’augurio) stagione teatrale del Comune di Lecco itinerante: ha il sapore di un capitolo che si chiude la presentazione della rassegna 2024/25 perché l’auspicio, il prossimo anno, è di ospitare le nuove proposte non più sui palchi della cittadina ma in quello che sarà il rinnovato Teatro della Società, di cui ci sarà la consegna ufficiale del secondo e ultimo lotto di lavori domani, venerdì. La speranza di Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla Cultura, è di riuscire a portare la prossima stagione teatrale in questa cornice.

Nel frattempo però lo sguardo va al presente, all’imminente rassegna presentata quest’oggi (giovedì) a Palazzo delle Paure che vedrà 17 appuntamenti in scena dal 29 ottobre al 29 aprile, otto dedicati alla prosa, cinque alla musica classica e quattro spettacoli racchiusi in “Un Teatro di Libertà”, che saranno proposti in occasione di particolari ricorrenze quali la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Giorno della Memoria, il Giorno del Ricordo e la Festa della Liberazione. “Due di questi appuntamenti saranno realizzati in collaborazione con il Teatro Invito – ha spiegato Piazza – per lo spettacolo in prossimità del 25 novembre lavoreremo in sinergia con Ancilla Oggioni, mentre novità sarà il rapporto con l’Ensemble Carlo Coccia, realtà piemontese che poche volte ha calcato il palcoscenico lecchese”.

Come sempre grande lavoro di squadra con le altre realtà del territorio (e anche esterne, come vedremo), tra cui il Cineteatro Palladium con Silvano Tornioli responsabile di sala, che ospiterà gli spettacoli in prosa. Piazza ha portato i saluti anche del presidente della Camera di Commercio Como-Lecco Ezio Vergani che ha contribuito per quanto riguarda gli spettacoli di musica classica, senza dimenticare il sostegno della Provincia per la parte di “Un Teatro di Libertà”. “Ricordiamo anche i rapporti con il Cenacolo Francescano (che ha presentato la propria rassegna nella stessa mattinata) e con il Teatro Invito (in sala a presentare le proposte Elena Scolari che si occupa della direzione organizzativa, mentre Luca Radaelli di quella artistica) che completano un’offerta territoriale ricca fatta di spettacoli di opera, operetta, teatro amatoriale e cineforum. La stagione teatrale del Comune si appresta ad accogliere un pubblico stabile e affezionato, anche se negli anni è stata capace di accogliere nuovi avventori con la formula del teatro itinerante che ci permette di toccare con mano i luoghi del territorio e le persone che lo abitano”, sempre l’assessore alla Cultura.

Per gli eventi di musica classica continuerà la cooperazione con un partner storico, l’Orchestra Sinfonica di Milano, che dal 1996 intrattiene rapporti con l’Amministrazione comunale lecchese, rappresentata in sala da Elisabetta Villa. “Lecco è una città che sentiamo casa – dirà -. Cinque saranno gli appuntamenti che porteremo come orchestra, quattro all’Auditorium Casa dell’Economia e uno in Basilica di San Nicolò: il 23 novembre, con il nostro direttore musicale Emmanuel Tjeknavorian ritornato nei panni di violinista, celebreremo il 150° anniversario della nascita di Arnold Schonberg. Metteremo invece in risalto il 150° anniversario della nascita di Marconi e il 100° anniversario della prima trasmissione radiofonica italiana con l’evento di sabato 30 novembre, sarà presente la voce narrante di Guido Barbieri, storicamente legato a Radio 3. Come da tradizione ci sarà il Concerto di Natale in Basilica di San Nicolò il 20 dicembre, una serata dedicata a Mozart il 25 gennaio e, dulcis in fundo, le Soliste della Sinfonica di Milano si esibiranno in occasione dell’8 marzo. Speriamo, grazie a tutte queste proposte, di emozionarvi con la nostra musica”, così Villa.

Vecchie sinergie, ma anche nuovi sodalizi che si affacciano in questa stagione teatrale 2024/25 per quanto riguarda parte degli spettacoli in prosa con il Centro Teatrale Bresciano diretto da Gian Mario Bandera che si è detto soddisfatto di questa collaborazione, in un anno importante per la struttura, giunta al 50° anniversario di fondazione. “Come Lecco abbiamo sempre avuto a cuore il nostro pubblico, per cui venire al Teatro della Società e partecipare a questa rassegna teatrale è un punto di orgoglio, vogliamo dare spunti di riflessione a chi viene a vedere gli spettacoli. Nello specifico, porteremo due rappresentazioni parte della nostra produzione artistica, che terminati i giorni di replica a Brescia sbarcheranno a Lecco. Uno sarà “Mimì” su Domenico Modugno nato dal rapporto con Mario Incudine, cantante e attore, dove sarà messa in scena non solo la carriera musicale del cantautore pugliese, ma anche raccontata la sua storia di vita. Il 3 dicembre invece verrà portato sul palco un racconto che prende spunta dalla storia delle Mille Miglia, ex competizione automobilistica”.

A fianco del Comune di Lecco, anche questa volta, ci sarà a fare da sponsor Acinque Energia, il cui presidente Stefano Simonetti si è soffermato proprio sul termine “energia”: “Come Acinque crediamo che la cultura sia per una comunità una fonte alta di energia. Per noi è un piacere confermare e consolidare il nostro sostegno a questa stagione teatrale di cui apprezziamo la composizione, pensata per tanti tipi di pubblici e che va a toccare temi importanti. Dedichiamo parte dei nostri sforzi sul territorio, e quello in ambito culturale è forse il più importante. Il nostro motto è “energia che unisce”: speriamo che questa stagione teatrale possa essere un’energia che emoziona“.

Breve e coinciso l’intervento di Tornioli: “Faremo di tutto per assicurare la riuscita degli spettacoli che, ritengo, è riduttivo chiamare in questi termini, piuttosto li definirei momenti di cultura e arte”.

Da lunedì 14 ottobre in vendita gli abbonamenti per la nuova stagione teatrale del Comune di Lecco in biglietteria e sul sito www.teatrosocietalecco.it dalle ore 10.00, mentre la vendita dei singoli biglietti aprirà da lunedì 28 ottobre, sempre dalle ore 10.00. Sede fisica per gli acquisti il Servizio Cultura e Grandi Eventi in Via Carlo Gomes, 8 a Lecco con orari d’apertura dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 15.00. Per maggiori informazioni contattare teatro@comune.lecco.it oppure lo 0341 481141 durante gli orari di apertura della biglietteria.