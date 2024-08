I “Quasi per Caso” tornano al “Varenna Festival”

Dopo il grade successo dell’anno scorso si esibiranno sabato 3 agosto in Piazza san Giorgio

La Band ha recentemente perso il cofondatore Martino Angeloni

VARENNA – “Varenna Festival” ripresenta i “Quasi per Caso” tra i protagonisti della prestigiosa rassegna di eventi estivi a seguito del grande successo di pubblico ottenuto l’anno scorso. La Big Orchestra si esibirà sabato 3 agosto, dalle 21.15 sul palcoscenico allestito nella centralissima Piazza San Giorgio. L’evento, a ingresso libero, propone un coinvolgente programma musicale, estremamente variegato per generi e ritmi che vanno dal pop al funky, dalla classica al blues. Durante la serata si mischieranno successi internazionali arrangiati dal Maestro Renzo Frate con brani composti dagli stessi Quasi per Caso.

La Band ha recentemente perso il Maestro Martino Angeloni, anima e cofondatore del gruppo, scomparso a fine aprile. È anche per omaggiare la memoria e il lascito umano e artistico di Angeloni che i musicisti e i cantanti hanno deciso di proseguire l’attività concertistica programmata nel 2024.

Sul palco suoneranno artisti di riconosciuto talento, a partire da Renzo Frate, polistrumentista considerato tra i più grandi sassofonisti d’Italia dall’enciclopedia ilsaxofonoitaliano.it. La brillante sezione dei fiati è invece composta da Dario Frate (voce, tromba e ocarina), Arno Barlascini e Michele Pontiggia (tromba), Marco Ronconi (sax) e Luca Romano (trombone) sino agli apprezzatissimi Maurizio Piccapietra (basso), Tiziano De Bernardi (chitarra), Marco Frate (batteria), Giuliano Fioroni (percussioni) e alle voci della straordinaria Mara Sottocornola e della new entry Rosella Dell’Oca.

Come sempre ci saranno il team Frate Professional di Traona per il service audio e luci e il fotografo Gianni Alberti ad affiancare la Big Orchestra. La serata, che sarà vissuta nel solco dell’ insegnamento di Martino Angeloni “La musica è per tutti, la musica non ha età, la musica è per sempre”, verrà presentata dalla giornalista e conduttrice Katia Sala.

Qui la locandina con le informazioni necessarie.