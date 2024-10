Il Coro Plinius celebra il 55° del Coro Valsassina con un concerto

Appuntamento sabato 12 ottobre, alle ore 20.45, nella chiesa di Maggio (Cremeno)

CREMENO – La Chiesa di Maggio (Cremeno) si prepara ad accogliere un evento di grande spessore culturale e musicale: sabato 12 ottobre, alle ore 20.45, il Coro Plinius, ensemble femminile di prestigio, si esibirà nell’ambito delle celebrazioni per il 55° anniversario del Coro Valsassina. Un appuntamento che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico, in un contesto suggestivo come quello della chiesa di Santa Maria Nascente.

Il Coro Plinius, diretto fin dalla sua fondazione da Antonella Pavan, è noto per la sua sensibilità musicale e per un repertorio che spazia dalle composizioni di Bepi De Marzi e Marco Maiero fino alla polifonia sacra e alle musiche popolari. Un coro che, come ha descritto poeticamente il Maestro Bepi De Marzi, è fatto di “voci di vento e di turbinosi sentimenti, ma anche voci che riflettono la luminosità degli occhi e il sorriso trattenuto della gente”. Un riconoscimento che sottolinea la profondità espressiva di queste voci, capaci di evocare paesaggi e sentimenti legati alla terra e alla tradizione, come quelli del Delta del Po.

Maria Grazia Riva, direttrice del Coro Valsassina, ha espresso grande soddisfazione per questa collaborazione: “Siamo lieti ed emozionati di poter ospitare un coro di tale levatura”. Parole che testimoniano l’importanza dell’evento per la comunità musicale locale e per gli appassionati di canto corale.

Il concerto si inserisce nei festeggiamenti per i 55 anni di attività del Coro Valsassina, realtà consolidata nel panorama musicale locale, che ha saputo mantenere vivo l’amore per la musica corale e per la valorizzazione delle tradizioni vocali. L’invito è rivolto non solo agli appassionati di musica corale, ma a tutti coloro che desiderano vivere un momento di intensa bellezza artistica, in cui le voci femminili del Coro Plinius sapranno trasportare il pubblico in un viaggio attraverso emozioni e sonorità di rara profondità.