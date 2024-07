Il Coro San Giorgio in concerto a Pasturo nella rassegna dedicata alle donne

L’appuntamento venerdì 19 luglio alle ore 21 presso il Cineteatro Bruno Colombo

Il progetto è realizzato con il contributo del Fondo Sostegno Arti dal Vivo

PASTURO – In programma un nuovo concerto del Coro San Giorgio di Acquate nella rassegna “Metà del mondo son donne. La donna nella musica e nell’arte“. Il progetto è realizzato con il contributo del Fondo Sostegno Arti dal Vivo. Il Coro San Giorgio è diretto da G. Aondio, al pianoforte presente il Maestro Stefano Aldeghi e le letture sono a cura dell’Associazione “Leggere per gioco“. L’appuntamento è per venerdì 19 luglio alle ore 21 presso il Cineteatro Bruno Colombo in Via A. Manzoni n.16 a Pasturo.

Prima parte concerto

John Lennon – Paul Mac Cartney Arr. H. Krato. Michelle

Zucchero. Arr. M. Zuccante. Donne

Otis Redding. Arr. R. Emerson. Respect

Antonia Pozzi. “Lieve offerta”.”L’amore di lontananza”. “Ritorno serale”

G.Golzi – C.Marrale. Arr. P. Gallardo. Vacanze romane

B. Pasek – J. Paul – A. Menken. Arr. L. Belotti. Speechless

Mariangela Gualtieri “Dietro le Palpebre”

Ninì Pietrasanta da “Pellegrina delle alpi”

Antonia Pozzi “Bellezza”

Seconda parte concerto

D. Fekaris, F.J. Perren – A. Dent, M. Knowles. A. Anders, P. Astrom. Arr. L.Belotti. I will survive / survivor

D. Freeman, J. Hughes. Arr. L. Belotti. No more I love you’s

Antonia Pozzi “Periferia”. Viviane Lamarque “Se dietro le fotografie”. Piera Badoni “Sono una donna che si sta formando”

Trad. Arr. Ben Parry. Ciao bella ciao

John Lennon. Arr. Stefano Aldeghi. Imagine

Antonia Pozzi “Dove muore il sentiero”. Mariagrazia Calandrone “P-Persona”

B. Taylor – D. Dallas. Arr. K. Shaw. I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free

“Leggere per gioco” è un’Associazione per la lettura ad alta voce, istituita nel 2020 con sede a Galbiate. Nasce da un gruppo non formalizzato che dal 2008 propone, principalmente nelle Biblioteche, letture destinate ai bambini e agli adulti, a volte anche in collaborazione con altre associazioni o enti, ispirandosi a vari argomenti e a ricorrenze

speciali di interesse storico e letterari. Chi partecipa a questa proposta condivide l’idea, consolidata attraverso numerosi stage di formazione, che leggere è una grande esperienza comunicativa e che il libro può diventare una felice occasione di confronto, perché la lettura risponde all’innato desiderio umano di capire se stessi, gli altri, il mondo.

Per informazioni riguardanti il concerto è possibile mandare una e-mail a: leggerepergioco@libero.it.

Ingresso libero