Lecco Città dei Promessi Sposi, un mese di eventi dedicati al Manzoni

Al via la rassegna “Lecco Città dei Promessi Sposi”

Un nuovo percorso museale, conferenze, spettacoli, la ‘Camminata’ e il Premio Manzoni

LECCO – Una rassegna annuale che quest’anno si presenta più ricca che mai e resa ancora più importante da un evento inaugurale a Villa Manzoni, vero ‘cuore’ del festival: da questo fine settimana inizia un calendario di eventi raccolti nella rassegna “Lecco Città dei Promessi Sposi”, che proseguirà fino al 9 novembre.

E’ l’omaggio che il capoluogo rinnova al romanzo che l’ha reso celebre e ad Alessandro Manzoni, una delle figure più importanti della letteratura italiana, che ha deciso di ambientare proprio a Lecco, sua città d’infanzia, la più nota delle sue opere.

Si inizia questo fine settimana con il Festival della Lingua Italiana, che vedrà la partecipazione anche dei cantanti Manuel Agnelli degli Afterhour e Vinicio Capossela (qui l’articolo), per proseguire domenica con la Camminata Manzoniana, a cura di LTM, che si snoderà alla scoperta dei luoghi dei Promessi Sposi.

Sabato 12 ottobre sarà la volta del Premio letterario internazionale A.Manzoni, promosso da 50&Più – Confcommercio Lecco, che sarà conferito al miglior romanzo storico tra i tre finalisti del concorso (gli scrittori Marco Lupo, Francesca Diotallevi, Laura Pariani). Seguiranno nei giorni successivi momenti di lettura, spettacoli di teatro, presentazioni di libri, visite guidate.

L’evento principale, che caratterizzerà i contenuti e il programma della rassegna di quest’anno, è il taglio del nastro (il 26 ottobre) del nuovo Museo Manzoniano a Villa Manzoni, aperto al pubblico dal giorno successivo.

“Vi raccontiamo la storia di Villa Manzoni”

“Il tema del festival è ‘Raccontami una storia’ e quella che vi racconteremo è la storia di Villa Manzoni e del suo restauro, un percorso iniziato con la prima giunta Brivio e con lo stanziamento di 452 mila euro da parte di Fondazione Cariplo, proseguito con la seconda giunta e un ulteriore finanziamento dalla fondazione di 380 mila euro, a cui si sono aggiunti altri fondi comunali per un totale di un milione di euro – ha ricordato l’assessore alla Cultura, Simona Piazza – queste risorse hanno permesso il recupero di elementi strutturali della villa, la sua valorizzazione con l’allestimento di un nuovo percorso museale. Riapriremo le cantine, la sacrestia e la cappelletta, abbiamo portato nuovi supporti tecnologici nei musei per avvicinare un pubblico sempre più giovane”.

“Villa Manzoni – ha proseguito Piazza – è il punto di partenza. Vogliamo raccontare una città che riscopre il suo valore culturale. Lo faremo attraverso le tante iniziative, un lungo cammino per riportare in auge il valore della nostra città”.

Il festival 2019 è stato presentato giovedì mattina, con la partecipazione degli organizzatori e degli sponsor che hanno sostenuto la rassegna.

“Ho avuto fortuna di essere stato il punto di interconnessione tra gli enti e la fondazione, in questo importante percorso di restauro della villa – ha spiegato Mario Romano Negri, presidente della Fondazione Comunitaria per il Lecchese – in passato abbiamo suggerito di introdurre una giornata sulla lingua italiana, ricordandone il contributo fondamentale del Manzoni. Quest’anno il progetto è diventato realtà. La Fondazione è sempre disponibile a collaborare per valorizzare Villa Manzoni che è un patrimonio unico per il nostro territorio”.

Sponsor e collaborazioni

Tra gli sponsor c’è ancora una volta Acel Energie, da sempre sostenitrice di eventi culturali e sociali sul territorio, rappresentata in conferenza stampa da Giorgio Cortella, e il Centro Commerciale La Meridiana, con il suo direttore Marco Spinelli.

“Il programma della rassegna è stato costruito accogliendo le proposte interessanti giunte dalle collaborazioni e stimolando i nostri partner a lavorare sui progetti, mettendo insieme ben 26 eventi in un calendario dalla durata di quasi un mese” ha sottolineato Mauro Rossetto, coordinatore del festival.

Collaborazioni importanti come quella che da anni esiste tra Comune e 50&Più di Confcommercio Lecco, promotrice anche quest’anno del Premio Manzoni. “Abbiamo l’onore di aprire la rassegna ufficiale del festival, il 12 ottobre, con la consegna dei premi al miglior romanzo storico – ha spiegato Eugenio Milani di 50&Più – la chiuderemo il 9 novembre con il Premio alla Carriera che consegneremo ad un importante autore, il cui nome oggi resta una sorpresa. Lo sveleremo nelle prossime settimane”.

Il pre festival è con la “Camminata Manzoniana” organizzata da LTM questa domenica: “E’ la 46esima edizione – ha ricordato il presidente Giuseppe Fusi – un impegno importante che è reso possibile dai nostri volontari. Il tetto massimo è di 3 mila iscrizioni e ne abbiamo già ricevute parecchie da tutta la Lombardia”. Tre saranno i percorsi (5-11-20 km) ed è pronta una maglietta gadget per i partecipanti.