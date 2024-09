A Lecco è in arrivo il “Santa Cecilia Music Festival”

L’evento si terrà dal 15 al 17 novembre

Il presidente della Consulta Musicale di Lecco: “Vogliamo far conoscere al pubblico i gruppi della Consulta, mettendo in risalto innovazioni di repertorio, curiosità e sorprese”

LECCO – La Consulta Musicale di Lecco organizza una nuova iniziativa nel suo calendario: il “Santa Cecilia Music Festival“. Questo evento, dedicato a Santa Cecilia, patrona della musica, rappresenta un’importante opportunità per celebrare l’unione dei gruppi musicali locali. Con un programma ricco di esibizioni e sorprese, il festival promette di incantare il pubblico e di mettere in luce il talento e la creatività degli artisti che fanno parte della Consulta.

Il presidente della Consulta Musicale di Lecco, Michele Casadio, al termine del Consiglio Direttivo, commenta: “L’obiettivo di questo Festival, in collaborazione con il Comune di Lecco e dedicato a Santa Cecilia, patrona dei gruppi musicali, è principalmente quello di dimostrare l’unione associativa attraverso un programma di esibizioni di tre giorni. Vogliamo far conoscere al pubblico i gruppi della Consulta, mettendo in risalto innovazioni di repertorio, curiosità e sorprese”.

Soddisfatto, il presidente ha poi messo in evidenza i luoghi dei concerti, che coinvolgono l’intera città, dal centro ai rioni. Ha inoltre sottolineato con piacere la motivazione delle otto associazioni nel collaborare attivamente, sia sul piano artistico che organizzativo.

“Le serate saranno proposte in modo accattivante e innovativo, facendo in modo che questo Festival possa raccontare Lecco attraverso le sue potenzialità musicali nella volontà di continuare a perseguire ideali di inclusione, condivisione e tutela del patrimonio corale e strumentale. Un grazie quindi a tutti i presidenti e ai direttori artistici che stanno programmando le serate in sintonia e spirito di squadra” spiega Michele Casadio.

Il programma

Pescarenico – venerdì̀ 15 novembre ore 21. Direttori: GianMarco Aondio e Riccardo Invernizzi. Coro San Giorgio di Acquate e Coro Grigna dell’A.N.A. di Lecco. Chiesa dei Santi Materno e Lucia

Centro città – sabato 16 novembre ore 21. Direttori: Davide Spreafico e Francesco Bussani. Banda Manzoni Città di Lecco e Coro Femminile Vandelia. Santuario Nostra Signora della Vittoria

Bonacina – domenica 17 novembre ore 15. Direttori: Alessandro Zubani e GianMichele Brena. Gruppo folcloristico Renzo e Lucia con firlinfeu Lecco e Coro Leucum dell’Auser Lecco. Chiesa Sacro Cuore e San Bernardino

Caleotto – domenica 17 novembre ore 21. Direttori: Antonio Scaioli e Francesco Bussani. Accademia Corale di Lecco e Coro Alpino Lecchese. Chiesa di San Giuseppe al Caleotto

L’ingresso ai concerti è gratuito e si terrà a Lecco dal 15 al 17 novembre.

Per le informazioni è possibile consultare questo sito