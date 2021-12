A Palazzo Paure inaugurata la Mostra di Presepi, è la 10^ edizione

L’esposizione sarà visitabile fino al 23 gennaio

Trenta opere esposte, Bonazzola: “Messaggio di speranza e rinascita”

LECCO – L’arte del Presepe in mostra a Palazzo Paure con la 10^ edizione della Mostra di Presepi e Diorami, curata dall’associazione italiana Amici del Presepio in collaborazione con Simul Lecco. L’esposizione, che comprende un trentina di opere tra presepi e diorami, è stata inaugurata oggi, 18 dicembre, con una piccola cerimonia e sarà possibile visitarla fino al 23 gennaio. Presenti il presidente dell’associazione Angelo Bonazzola, il vicesindaco e assessore alla Cultura Simona Piazza e la direttrice del Sistema Museale Urbano Lecchese Barbara Cattaneo.

Un’iniziativa oramai decennale, come ricordato da Bonazzola: l’importante anniversario avrebbe dovuto tenersi lo scorso anno ma la mostra era stata rimandata a causa dell’emergenza Coronavirus. “Quest’anno riusciamo ad aprire la mostra, siamo felici della cosa – ha commentato – sicuramente quello culturale è uno degli scambi che ci è mancato di più negli scorsi mesi.

“La mostra dei Presepi racconta e tramanda la tradizione del presepismo grazie a tantissimi appassionati che da tutta Italia e non solo mettono a disposizione le loro opere – ha detto Simona Piazza – questa esposizione si ricollega fortemente alle ‘Storie di vita salvata’ al primo piano di Palazzo Paure: arte, bellezza e cultura salvano nel quotidiano le nostre vite”.

Era il 2011 quando gli Amici del Presepio insieme all’amministrazione comunale allestirono per la prima volta presso le cantine di Villa Manzoni l’esposizione dei presepi: “Sul nostro percorso non sono mancate difficoltà ma abbiamo sempre trovato il supporto dell’amministrazione comunale, in particolare di Simona Piazza che ringraziamo, e del Simul. Quest’anno abbiamo lavorato su diversi fronti, questa mostra, il presepe comunale e quello sul lago, siamo molto soddisfatti del risultato. Ringrazio i soci che anche questa volta non hanno fatto mancare il loro entusiasmo rendendo possibile queste iniziative”. Per celebrare il decennale della Mostra Bonazzola ha fatto realizzare una mattonella in terracotta con incisi i simboli del lago e di Lecco: “L’autore è lo scultore brianzolo Roberto Fumagalli, volevamo rappresentare la bella e proficua collaborazione che c’è tra tutti gli attori dietro questa iniziativa”.

La mostra, allestita al piano terra di Palazzo Paure, comprende 30 opere tra cui diorami chiusi e una bella selezione di presepi. “Abbiamo scelto scene particolari, non solo la natività – ha spiegato Bonazzola – ma anche l’attesa e il riposo della sacra famiglia, scene che colpiscono molto. Gli autori provengono un po’ da tutta Italia e anche dalla Spagna”. Tra le novità il bel presepe di liuta realizzato dall’artista valsassinese Federica Melesi, di Primaluna.

“Davvero il lavoro che sta dietro a queste opere d’arte è certosino – ha commentato Barbara Cattaneo – ci piacerebbe realizzare dei filmati sulla nascita di questi presepi e riprodurli il prossimo anno nelle scuderie di Villa Manzoni, dove tutto di fatto è cominciato. Ringrazio Angelo Bonazzola e l’associazione per aver realizzato ancora una volta una mostra bellissima e che lancia un messaggio di speranza”.

GALLERIA FOTOGRAFICA