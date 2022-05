Anime d’inchiostro: alla Nostra Famiglia l’evento conclusivo di Leggermente

Proiezione in anteprima del corto interpretato dalla piccola Elisa Lodigiani

Appuntamento a Bosisio Parini sabato 28 maggio dalle ore 18

BOSISIO PARINI – Il percorso iniziato nelle scorse settimane, dedicato al tema “La sfida della parola”, giunge a conclusione nel prossimo week-end. L’evento finale dell’edizione 2022 di Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco, si terrà sabato 28 maggio presso l’auditorium de “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini a partire dalle ore 18.

L’incontro, dal titolo “Anime d’inchiostro”, è organizzato da Confcommercio Lecco e dalla associazione “La Nostra Famiglia” con il sostegno di Novatex. Un appuntamento che nasce da una convinzione: i sogni e la fantasia sono una risorsa infinita, accessibile a tutti, e il linguaggio è un modo per dar loro forma.

“Anche in occasione di questa tredicesima edizione di Leggermente abbiamo voluto organizzare, insieme a “La Nostra Famiglia” e agli amici di Novatex, un incontro pensato soprattutto per le persone più fragili, che attraverso la lettura – da sempre al centro della nostra manifestazione – possono viaggiare con la fantasia e sognare mondi reali o immaginari – spiega il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Le parole sono “anime d’inchiostro” che consentono di superare barriere e difficoltà, per volare alto”.

“Novatex da sempre supporta “La Nostra Famiglia” perché riteniamo che sia parte della nostra responsabilità sociale – afferma Natale Castagna (amministratore delegato della Novatex) – Siamo da anni vicini come azienda a questa importante realtà del territorio e abbiamo subito accolto con favore l’invito di Confcommercio Lecco a prendere parte a questo evento. Sono convinto che questa iniziativa possa portare ai ragazzi coinvolti serenità e possa offrire loro uno sguardo felice sul futuro”.

“Quando, anche partendo da motivazioni diverse, si trovano sinergie e interessi convergenti su temi come la mente, la lettura, la capacità di comunicare, la parola in tutte le sue declinazioni, allora possono scaturire meravigliose iniziative al servizio dello sviluppo di sensibilità e conoscenze – aggiunge Massimo Molteni (“La Nostra Famiglia”) -. La lettura è una conquista nella storia dell’umanità e nella storia di crescita dei bambini. Va incoraggiata in tutti i modi non solo dal punto di vista dell’educazione, ma a volte, quando emergono delle difficoltà particolari, anche grazie al lavoro di specialisti in grado di accompagnare genitori e insegnanti”.

Il programma del 28 maggio prevede, dopo una introduzione con il saluto di Confcommercio Lecco, “La Nostra Famiglia” e Novatex, la proiezione in anteprima del video “Anime d’inchiostro”. Scritto a quattro mani da Federica Panzeri (lecchese, coreografa e ballerina professionista ad “Amici”) e Diego De Angelis (grafico televisivo per programmi come “Amici” o “Tu si que vales”), che ha curato anche la regia, il corto è interpretato dalla piccola Elisa Lodigiani con l’assistenza tecnica in regia di Elisabetta Arcoini. L’idea che sta alla base di “Anime d’inchiostro” è semplice, ma accattivante: una bimba ospite de “La Nostra Famiglia” sta scrivendo una storia di draghi e cavalieri e lentamente lo spazio intorno a lei si popola di creature magiche e si trasforma nei prati di “Bosillandia”. Regista, autori e le piccole protagoniste saranno presenti e racconteranno la loro “esperienza cinematografica”.

A seguire ci sarà l’incontro con Antonella Ferrari, che presenterà la sua autobiografia dal titolo “Più forti del destino” (Mondadori). Essere una donna disabile in un mondo in cui l’immagine femminile appare sempre patinata e perfetta non è facile, ma Antonella Ferrari, attrice e ballerina con la sclerosi multipla, non si è mai arresa. È proprio questa sua determinazione che l’ha resa un punto di riferimento, una fonte di ispirazione per tante persone. In questo libro, per la prima volta Antonella Ferrari racconta la sua storia senza censure, condividendo i suoi momenti di sconforto, rabbia, frustrazione, e la fatica di rialzarsi dopo ogni caduta ma anche la grande gioia di ogni piccola conquista e l’enorme soddisfazione di avercela fatta, di aver trovato il suo posto nel mondo.

Leggermente, organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, può contare sulla collaborazione della Camera di Commercio di Lecco-Como, dell’Amministrazione Provinciale di Lecco, del Comune di Lecco, dell’Ufficio Scolastico Provinciale e de La Nostra Famiglia. A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (Rosanna Castelnuovo, Alma Gattinoni, Angela Lamberti, Giovanna Ravasi, Paola Schiesaro, Giorgio Marchini, Eugenio Milani e Nicola Papavero). Tra i partner presenti in questa edizione ci sono Il Filo Teatro, Il Sistema Bibliotecario Lecchese, Libera Lecco, Proteina Creativa, Scintilla Service, Associazione Volontari Pensionati Lecchesi, Teka Edizioni, Galleria Melesi, Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco. Contribuiscono alla realizzazione del festival Acel Energie (main sponsor), Novatex, Iperal, Silea, Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco.