Aristide Angelo Milani stupisce ancora: il nuovo “Non vedo l’ora!”

Milani presenta un’opera unica in 30 esemplari, con audio e poemetto ispirato al celebre dipinto di Courbet

Appuntamento giovedì 21 novembre alle 21 presso lo Studio Musicale Mi Sol di Lecco

LECCO – Aristide Angelo Milani, poeta dialettale e artista lecchese, si conferma un maestro nel sorprendere e affascinare il pubblico con le sue creazioni. La sua ultima opera “Non vedo l’ora!”, si presenta come un “Libro Album” unico nel suo genere, realizzato in soli 30 esemplari numerati e firmati. Una tiratura limitata che fa dell’esclusività uno dei suoi punti di forza.

Ogni copia dell’opera include una chiavetta USB integrata, un elemento simbolico che fa da ponte tra tradizione e modernità. Al suo interno, gli acquirenti troveranno la registrazione dell’intero poemetto recitato dall’autore e l’audio dell’inedito brano musicale Inno a L’origine du monde. La traccia, ideata da Milani e arrangiata dal Maestro Renato Gelmi, è stata eseguita al pianoforte dal Maestro Christian Cama e cantata da Nadia Montanelli, con la registrazione effettuata presso lo Studio Mi Sol di Lecco.

Il poemetto, composto da ben 340 versi in ottava rima, si ispira al celebre dipinto “L’Origine du monde” di Gustave Courbet, un’opera che, da sempre, affascina e divide per la sua audace rappresentazione della sessualità femminile. Milani riprende il tema con la sua inconfondibile cifra poetica, intrecciando riflessioni sulla creazione, la procreazione e la natura simbolica dell’opera d’arte.

“L’obiettivo di Courbet era incarnare lo sguardo assente del sesso dipinto,” ha spiegato l’artista, sottolineando come la tela di Courbet continui a provocare e stimolare dibattiti anche a oltre 150 anni dalla sua realizzazione.

Milani presenterà ufficialmente la sua nuova opera giovedì 21 novembre alle 21 presso lo Studio Musicale Mi Sol di Lecco, in Corso Martiri della Liberazione 128. Durante l’evento, aperto al pubblico con ingresso libero, sono previsti interventi e sorprese che promettono di arricchire l’esperienza artistica.

L’invito è a lasciarsi coinvolgere in un viaggio tra arte, poesia e musica, dove ogni elemento è pensato per amplificare il messaggio e le emozioni di un’opera che si preannuncia unica nel suo genere. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare lo Studio Mi Sol all’indirizzo mail mi.sol@live.it.