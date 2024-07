Arte. Il nuovo “Pulcino” di Cattaneo presentato questa sera

Appuntamento alle 21 alla galleria Melesi

Il progetto svolto con l’artista Valerio Eliogabalo Torrisi

LECCO – È nato un nuovo “pulcino” e verrà presentato a tutti questa sera alle 21 alla “Galleria Melesi” di Lecco, in via Mascari 54. Ovviamente stiamo parlando di uno dei preziosi libri prodotti dalla casa editrice Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy, piccoli gioielli di otto pagine dalle dimensioni contenute (13,5 cm x 19,5), fatti a mano e in tiratura limitatissima, al massimo trenta esemplari.

Gli autori di quest’opera, intitolata “Cemento”, sono il lecchese Prashanth Cattaneo e Valerio “Eliogabalo” Torrisi, artista il cui talento e visione hanno attirato l’attenzione di Sabato De Sarno – direttore creativo di Gucci – che l’ha scelto per alcuni progetti della casa di moda. A condurre la presentazione sarà la docente e storica dell’arte Isabella Maggioni.

«Il libro è una riflessione sul cemento, sulle potenzialità estetiche di questo materiale – dichiara Cattaneo – è il mio terzo Pulcino e non posso che ringraziare Alberto Casiraghy per l’opportunità».

Alcune copie del Pulcino di Cattaneo e Eliogabalo Torrisi saranno a disposizione del pubblico per l’eventuale acquisto, al termine della presentazione. Una finirà nella casa museo “Boschi Di Stefano” che, nel 2019, acquisì da Casiraghy l’intera collezione.