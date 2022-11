Le anticipazioni sulle mostre che animeranno la programmazione culturale a Lecco il prossimo anno

L’antologia di Pablo Atchugarry, focus sul futurismo italiano e sull’arte del collage nella fotografia. Alla Torre Viscontea 14 mostre

LECCO – Presentato oggi il programma delle esposizioni che troveranno spazio nelle sale espositive dei poli museali cittadini di Palazzo delle Paure (primo piano e Sezione di grafica e fotografia), Torre Viscontea, e Villa Manzoni (scuderie). Un calendario realizzato in sinergia con numerose realtà proponenti del territorio e non solo, con elementi di continuità e nuove proposte.

“Ci attende un fitto calendario di mostre, realizzato in sinergia con numerose realtà del territorio, che animerà le sale della Torre Viscontea per l’intero anno e una serie di proposte interessanti che troveranno spazio al Palazzo delle Paure, grazie anche alla collaborazione con ViDi, con cui prosegue un lungo e costruttivo rapporto – sottolinea l’assessore Simona Piazza – Siamo molto lieti di poter offrire una proposta tanto ricca e varia per i lecchesi e non solo, e di continuare a collocarci, in questo modo, in una posizione culturale di rilievo nel panorama del nostro territorio”.

Attraverso la collaborazione esterna con la società ViDi è previsto infatti l’allestimento di esposizioni di importanti mostre tematiche. Il futurismo caratterizzerà uno dei principali eventi in programma, da marzo a giugno con “Una generazione all’avanguardia. L’universo futurista tra arte, comunicazione e industria” a Palazzo delle Paure.

“E’ la continuazione di un percorso iniziato in questi anni e che ci porterà nel 2023 ad approfondire il futurismo – spiega la direttrice museale Barbara Cattaneo – sarà una mostra veramente importante che porterà a Lecco artisti di grande rilievo legati al primo futurismo italiano”.

Da luglio a novembre, sempre in collaborazione con Vidi sarà allestita una mostra dedicata all’arte tra le due guerre.

La programmazione 2023 del Si.M.U.L onora poi l’artista Pablo Atchugarry che proprio quest’anno riceverà la benemerenza civica di Lecco nel giorno di San Nicolò; tra maggio e novembre, Palazzo delle Paure ospiterà la sua mostra antologica.

“La mostra ricade nel 45esimo del suo arrivo in città – spiega Alessio Gilardi, curatore dell’esposizione – una mostra che riassume il percorso artistico, un unicum delle mostre realizzate negli ultimi anni, partendo dalle origini nella pittura per poi passare ai marmi, bronzi e legni. Il passaggio da pittura a scultura avviene prima a Lecco e poi a Carrara dove si innamora del marmo.

L’arte del collage

Si chiamerà invece “Così spiazzanti, così affascinanti” la mostra dedicata al mondo della fotografia e in particolare all’arte dei collage che rimarrà allestita alla fototeca dal dicembre 2023 alla fine del 2024. Una mostra ancora tutta da costruire e di cui il fotografo Luigi Erba ha dato qualche anticipazione:

“Non sarà una mostra prettamente fotografica ma anche di grafica, dedicata ad alcuni autori che hanno sviluppato l’idea del collage negli anni Sessanta, usando forbice e colla, strumenti oggi sostituiti da programmi informatici come il più noto photoshop ed altri prima di questo – ha spiegato Erba – e il territorio lecchese ha l’onore di avere uno dei più importanti collagisti del Novecento, Giovanni Ziliani di Bellano, con due biennali di Venezia in carriera. Di origine lecchese è anche Maurizio Galimberti che componeva i suoi collage con le polaroid. Arriva dal milanese invece Giulio Cerocchi che utilizza invece lo scanner. A Lecco abbiamo Giulio Ceppi che alla Triennale ha presentato un lavoro dedicato al collage realizzato con forbici e di nuovo a Lecco troviamo alla Galleria Melesi l’archivio nazionale di Jiří Kolář, artista ceco di fama internazionale”.

Natale al museo

Nel frattempo resta visitabile fino a ottobre la mostra fotografica ospitata nella Sezione di grafica e fotografia di Palazzo delle Paure “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese” e a dicembre, come da tradizione, le scuderie di Villa Manzoni accoglieranno la consueta Mostra di presepi, allestita dall’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Lecco e giunta alla dodicesima edizione.

L’evento clou del Natale sarà anche quest’anno “Capolavoro per Lecco” in collaborazione con l’Associazione Culturale Madonna del Rosario che si conferma già la quinta edizione per il prossimo anno.

“L’obiettivo quest’anno è superare i 5,5 mila visitatori dello scorso anno – ha sottolineato Susanna Demaron dell’associazione – Il 3 dicembre inauguriamo questa nuova edizione con le opere del Beato Angelico che raccontano San Nicolò, il patrono della nostra città”.

Ben 14 mostre alla Torre Viscontea

Infine, le numerose istallazioni in Torre Viscontea completeranno la programmazione culturale per il prossimo anno. “Gli spazi sono accessibili gratuitamente con proposte variegate nei temi ma accomunate dallo stesso spessore scientifico – ha rimarcato Matilde Bianchi curatrice del Sistema Museale – Ci saranno alcune conferme e altre novità in collaborazione con le realtà del territorio”.

Saranno qui allestite la mostra interattiva “Parlo come mangio”, realizzata dalla Fondazione PIME onlus (febbraio), e le esposizioni “Il mio inferno, Dante profeta di speranza”, promossa dalla Cooperativa sociale Nuova Scuola A.S.L. e dal Liceo Leopardi (marzo), “Adelmo e gli altri. Confinati omosessuali in Italia”, promossa dall’Associazione LGBT+ Diritti Renzo e Lucio e in programma per il mese di aprile, e “Xtremes – NORTH Groendlandia – Isola di Baffin, SOUTH Patagonia”, realizzata dal CAI di Lecco e prevista per maggio. Nei mesi estivi, gli spazi della Torre Viscontea ospiteranno “Lecco in Acquarello 2023. V edizione”, promossa da Assocultura in collaborazione con il Liceo Artistico Medardo Rosso (giugno-luglio) e la mostra fotografica “Incantevoli immagini dal Resegone”, curata dalla Società Escursionisti Lecchesi (settembre).

In programma poi per gli ultimi mesi dell’anno altre due mostre fotografiche, la prima allestita in occasione del festival Immagimondo da Les Cultures (ottobre), e la seconda dal tema “La provincia nascosta”, promossa da FIAF Lombardia (novembre); da dicembre a gennaio 2024, successivamente, in Torre Viscontea troverà spazio l’esposizione “Giudici Carlo Maria. 1973 | 2023. 50 anni di vita artistica”, realizzata dallo stesso protagonista della mostra, Giudici Carlo Maria.