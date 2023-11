Cantiamo sotto il matitone, a Lecco il 1° festival di voci bianche e giovanili

Il nuovo progetto di Harmonia Gentium per chiudere le attività 2023

Appuntamento sabato 18 novembre, nella cornice della basilica di San Nicolò

LECCO – Harmonia Gentium conclude le sue attività per l’anno 2023 con un progetto del tutto nuovo proponendo una rassegna di Cori giovanili e di Voci bianche, nel pieno rispetto della propria missione di diffondere e promuovere la cultura musicale soprattutto tra i giovani.

Così, il 18 novembre, nella cornice della Basilica di San Nicolò in Lecco, si esibiranno: i Piccoli Cantori delle Colline di Brianza diretti da Floranna Spreafico, il Coro di Voci Bianche di San Pietro al Monte diretto da Ramona Acquistapace, il Vocal Ensemble Li.ve. Licabella diretto ancora da Floranna Spreafico, il Laboratorio Corale Provinciale C.L.A.P. diretto da Cornelia Dell’Oro.

Questi giovani cori nella giornata del concerto parteciperanno ad un workshop pomeridiano avvalendosi dell’autorevole esperienza del Maestro Dario Piumatti, formatore e didatta strumentale presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino creando quella sinergia che al termine del concerto irromperà nei brani finali quando tutti insieme esprimeranno la potenza e la bellezza della Musica. Coro ospite saranno i Piccoli Cantori di Corbetta diretti da Andrea Semeraro, tenore al Teatro alla Scala.

“Il progetto così come costruito ha l’ambizione di voler diventare un vero e proprio trampolino di lancio per nuove attività musicali, formative e continuative, nelle quali l’Arte della Musica Corale possa venire riproposta a beneficio dei più giovani, offrendo loro una valida e convincente alternativa culturale e di aggregazione. Il progetto si propone inoltre di offrire ai cori anche un sostegno economico al fine di incoraggiare i giovani musicisti a perseguire la propria passione musicale, contribuendo non solo al loro benessere personale, ma anche all’arricchimento culturale e spirituale di tutta la comunità di appartenenza”.

L’appuntamento in Basilica è per sabato 18 novembre alle 20.45. L’ingresso è libero. L’iniziativa si avvale del sostegno economico e del Patrocinio del Comune di Lecco e del contributo del Fondo Sostegno Arti dal Vivo promosso da Fondazione del Lecchese, Acinque e Larioreti Holding.