Cinema Aquilone. L’attore Fausto Russo Alesi presenta “Iddu – L’ultimo padrino”

LECCO – L’attore Fausto Russo Alesi sarà ospite del Cinema Nuovo Aquilone per introdurre la proiezione di “Iddu – L’ultimo padrino“. Questo incontro offrirà al pubblico l’opportunità di ascoltare Alesi discutere non solo dei temi fondamentali del film, come la legalità e la lotta alla mafia, ma anche della sua carriera artistica, che lo ha visto collaborare con importanti registi come Marco Bellocchio, Roberto Andò e Marco Tullio Giordana.

Un evento, quello di venerdì 25 ottobre alle ore 21, dedicato agli amanti del cinema e a coloro che vogliono approfondire tematiche sociali di grande rilevanza.

I biglietti sono disponibili su questo sito.