Con Auser un ciclo di incontri dedicato ai ‘Giganti di Lecco’

Alla scoperta dei grandi personaggi di Lecco e del territorio

L’iniziativa di Auser Lecco con il giornalista Stefano Bolotta

LECCO – Auser provinciale Lecco e Progetto Essere, in collaborazione con Creatività scrittoriale, organizzano “I Giganti di Lecco”, un ciclo di incontri che si svolgerà nella sede di Auser provinciale (saletta 2° piano) in Corso Monte Santo 12 a Lecco nei giorni mercoledì 24 maggio, 31 maggio, 7 giugno dalle 15 alle 17.

Un viaggio attraverso la biografia di grandi personaggi legati al territorio lecchese diventa spunto per esercitare la scrittura creativa ed espressiva.

Nel corso degli incontri, tenuti dal giornalista Stefano Bolotta, verranno ripercorse le vite di esponenti dei mondi dell’arte, scienza, politica, letteratura, sport e montagna nati e cresciuti a Lecco o che nel lecchese hanno vissuto.

Le loro opere, e quanto di rilevante compiuto, ispireranno ogni volta un laboratorio di scrittura nel quale ai partecipanti sarà richiesto di esercitare la propria creatività e condividere (qualora lo desiderassero) una piccola parte di se stessi.

I personaggi protagonisti nel primo ciclo di laboratori saranno Pietro Vassena (inventore), Giuseppe Airoldi (enigmista), Riccardo Cassin (alpinista).

Costo: 30 euro per l’intero laboratorio + eventuali 15 euro di sottoscrizione tessera Auser (obbligatoria) Per iscrizioni, da far pervenire entro il 22 maggio 2023, è necessario contattare Stefano Bolotta (sotto sono indicati i recapiti) Maggiori informazioni sui laboratori sono disponibili sul sito stefanobolotta.com