“Coroliamo”: un nuovo laboratorio per voci bianche della Consulta Musicale di Lecco

Ogni venerdì pomeriggio alle ore 16.30

L’iniziativa della Consulta Musicale

LECCO – La Consulta Musicale e il Maestro Saccà presentano un nuovo laboratorio per voci bianche. Dopo aver sostenuto e promosso con successo la DOREMI Band del Corpo Musicale “A. Manzoni Città di Lecco” e la sua Junior Band, la Consulta e il Maestro Saccà danno vita a “Coroliamo”.

Il laboratorio pomeridiano ha l’obiettivo di avvicinare i bambini al canto corale, promuovendo l’aggregazione, l’educazione al rispetto reciproco e la conoscenza della musica come linguaggio artistico, sociale e innovativo. Nei mesi scorsi, è stato strutturato un vero e proprio progetto che mira a far conoscere la Consulta Musicale e a far comprendere ai ragazzi che quest’arte non riguarda solo lo sviluppo delle capacità canore, ma rappresenta anche un luogo di incontro intergenerazionale.

Le associazioni che compongono la Consulta, infatti, sono uno spazio dove persone di diverse età imparano reciprocamente, condividendo esperienze e saperi. Partecipare a questa esperienza non solo arricchisce le abilità musicali, ma offre anche l’opportunità di esplorare le diverse realtà che formano la Consulta, il cuore pulsante della musica lecchese dal 1977.

Il laboratorio si terrà ogni venerdì dalle 16.30 per circa due ore, e sarà condotto dal Maestro Maurizio Saccà, che invita tutti i bambini, accompagnati dai genitori, a unirsi per creare insieme un vero e proprio coro di voci bianche.

“È un sogno che coltivo da quando sono diventato presidente – afferma Michele Casadio – I miei consiglieri, che hanno subito supportato questa proposta, possono testimoniare il mio impegno costante per le attività musicali che accompagnano la crescita dei ragazzi. Un impegno che nasce dalla mia natura di insegnante, ma anche dalla mia esperienza personale, avendo vissuto fin da bambino in realtà musicali associative”.

Inoltre, aggiunge: “La mia posizione, quindi, è una naturale evoluzione di questo percorso. Sono convinto che partecipare a questo laboratorio rappresenti, tra le tante opportunità, un regalo speciale di Natale per tutti quei bambini desiderosi di avvicinarsi al canto”.

Il laboratorio si tiene nella sede della Consulta Musicale in via Ugo Foscolo 40 a Lecco, a fianco di Teatro Invito.

Per partecipare al laboratorio occorre prenotarsi ed iscriversi mandando una e-mail a consultamusicale@gmail.com