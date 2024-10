Cresce il Cineforum del Nuovo Aquilone: ultima settimana per gli abbonamenti

Il Nuovo Aquilone raccoglie successi e nuovi abbonati

Il 20 ottobre è l’ultimo giorno per la campagna abbonamenti

LECCO – “Crescerai” è il titolo e l’augurio del Cineforum autunnale del Nuovo Aquilone, che quest’anno si distingue per un pubblico in netta crescita. La rassegna di film selezionati dalla sala cinematografica del centro di Lecco ha visto un incremento significativo nel numero di abbonati, testimoniando un rinnovato interesse per il cinema e la cultura cinematografica.

Con un’ulteriore settimana di vendita di abbonamenti a disposizione, la decisione di aumentare il numero di proiezioni ha ricevuto un riscontro positivo dal pubblico. Infatti, si è registrato un sostanziale sold out per le proiezioni del martedì sera, mentre gli abbonati del martedì pomeriggio hanno riconfermato i loro posti come nell’ultima edizione. Inoltre, già oltre 60 persone si sono abbonate per la nuova proiezione del lunedì sera.

Una platea che potrebbe ulteriormente crescere fino a domenica 20 ottobre, ultimo giorno della campagna abbonamenti. È infatti ancora possibile acquistare l’abbonamento presso la cassa del cinema, aperta dal giovedì al sabato dalle ore 21 alle ore 22 e domenica dalle ore 17:30 alle ore 18:30.

In conclusione, questa crescita testimonia il successo della proposta del Nuovo Aquilone, che si conferma una sala cinematografica sempre più radicata nella comunità lecchese.