Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco apre le porte alla musica con un Open Day

L’appuntamento è per sabato pomeriggio dalle 14:30 alle 18 presso la sede di via don Invernizzi 31

LECCO – Un pomeriggio all’insegna della musica e della scoperta per grandi e piccini. Sabato 28 settembre, la Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco invita tutti gli interessati a partecipare all’Open Day della scuola allievi, che si terrà nella sede di via Don Invernizzi 31 dalle 14:30 alle 18:00. Sarà un’occasione unica per conoscere da vicino la realtà della banda e sperimentare i vari strumenti sotto la guida esperta dei maestri.

L’invito è rivolto in particolar modo ai più piccoli, ma la scuola ci tiene a sottolineare che non è mai troppo tardi per avventurarsi nel mondo della musica. “L’importante è la passione. La musica non ha età e siamo qui proprio per dimostrarlo”, afferma Tiziano Rusconi, responsabile della scuola allievi, pronto ad accogliere tutti i curiosi, indipendentemente dall’età.

Al momento sono attivi corsi per flauto traverso, clarinetto, sassofono, tromba, corno, trombone, eufonio, basso tuba e percussioni. E per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo, c’è il corso di propedeutica musicale, ideale per introdurre i più piccoli alla magia delle note. Per i giovani allievi, inoltre, la Filarmonica organizza corsi di musica d’insieme gratuiti, un’opportunità per imparare il valore della collaborazione e crescere musicalmente insieme ai coetanei.

Durante il pomeriggio sarà possibile parcheggiare comodamente nel cortile delle scuole elementari di San Giovanni, offrendo a tutti la possibilità di partecipare senza pensieri.

Chi volesse avere ulteriori informazioni sui corsi o sui costi, può consultare la pagina dedicata sul sito della Filarmonica, oppure contattare direttamente il sig. Rusconi al numero 3388008131.