Appuntamento oggi a Villa Manzoni

Ospite Martina Comparelli, portavoce di Fridays For Future Italia

LECCO – Appuntamento oggi a #leparolevalgono, Festival Treccani della Lingua Italiana con Fridays For Future, il movimento internazionale spontaneo e pacifico, che fa riferimento a Greta Thunberg e ha come obiettivo tenera alta l’attenzione di tutti e delle istituzioni sul cambiamento climatico.

Oggi, sabato, alle 15.30 a Villa Manzoni Martina Comparelli rappresentante di Friday For Future Italia sarà ospite del Festival e affronterà “Il ruolo dei giovani nella lotta per l’ambiente”. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Polis Politics.

Martina Comparelli è portavoce di Fridays For Future Italia, è nata a Pero (MI). Dopo aver studiato Sviluppo Internazionale ed Emergenze Umanitarie alla London School of Economics, si sta specializzando in Cambiamento Climatico e Salute Umana con un certificato professionale dell’Università di Yale. Nel frattempo, fa ricerca sui migranti climatici e sulle vittime della tratta.