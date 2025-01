Grande successo per le tavole di Chiappori: mostra prorogata fino al 1° marzo

“Luce e Colore per la Fiaba: Chiappori per Goethe” proseguirà per altri due mesi

La mostra ad ingresso libero è visitabile secondo gli orari della biblioteca civica Pozzoli

LECCO – Data la grande affluenza di visitatori il Comune di Lecco insieme alla biblioteca civica Uberto Pozzoli ha deciso di prorogare la mostra “Luce e Colore per la Fiaba: Chiappori per Goethe“. L’esposizione era partita il 14 ottobre e sarebbe dovuta concludersi il 31 dicembre, ma sarà ancora possibile visitarla fino al 1° di marzo 2025.

La mostra curata da Giulia Sorrentino ha suscitato ampio interesse sia tra i lecchesi che i numerosi turisti presenti in città non solo nel periodo festivo. Per ciò le 21 tavole che Alfredo Chiappori realizzò per il volume pubblicato da Mondadori nel 1987 e dedicato alla Fiaba di Goethe, saranno esposte per altri due mesi secondo gli orari di apertura della biblioteca civica (dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30).

L’ingresso alla mostra è libero. Per maggior informazioni è possibile contattare la biblioteca civica all’indirizzo biblioteca@comune.lecco.it oppure allo 0341481123.