Guida all’ascolto della musica: il corso a Villa Gomes

Quattro incontri in programma nel mese di aprile

L’iniziativa del Civico Istituto Musicale Zelioli

LECCO – Ad aprile, il civico istituto musicale Giuseppe Zelioli propone ancora una volta un corso di guida all’ascolto in quattro incontri dedicati ad alcuni capolavori di musica operistica e sinfonica di Ottocento e Novecento, opere che hanno segnato tappe significative nella storia della musica e che rappresentano un “unicum” nel catalogo stesso dei loro autori: punti di svolta o esperienze speciali, talora enigmatiche e proprio per questo tuttora capaci di esercitare un forte impatto sugli ascoltatori.

Scopo delle lezioni è scoprire insieme questi capolavori: imparando semplici strategie, si può passare infatti da un ascolto passivo a un approccio più dinamico e consapevole, per individuare le strutture fondanti del discorso musicale. Gli ascolti sono accompagnati da un breve inquadramento storico che consente anche di collocare ogni singola opera nel contesto artistico e culturale del suo tempo.

Così l’assessore all’educazione del Comune di Lecco Emanuele Torri: “Proseguono le proposte di qualità della scuola civica Zelioli, con un’attenzione questa volta rivolta anche ai più grandi, con l’obiettivo di rendere sempre più fruibile e accessibile la musica e per avvicinare chiunque alla bellezza di questo linguaggio, sicuramente tra i più efficaci per esprimere e suscitare emozioni. Ringrazio chi si spende quotidianamente per offrire queste opportunità alla nostra città, dal direttore Gianluca Cesana a tutti i docenti che si occupano della formazione a vari livelli”.

Gli incontri sono a cura del musicologo Angelo Rusconi e si terranno mercoledì 3, 17 e 24 e martedì 30 aprile alle 21 a Villa Gomes. Inoltre, venerdì 12 aprile alle 20 sarà possibile ascoltare due dei brani studiati in un concerto dal vivo presso l’auditorium di Milano (costo a parte) con viaggio in autobus. Per la partecipazione ai quattro incontri è richiesta una quota di 35 euro.

Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito del civico istituto a questo collegamento oppure contattare la segreteria della scuola a info@civicalecco.org o allo 0341 422 782 dalle ore 14 alle 18.