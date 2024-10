Il Coro Alpino Lecchese in concerto a Castello con “La Valle”

L’evento è un omaggio al Maestro Sacchi

LECCO – Ritornano le attività canore del Coro Alpino Lecchese con il concerto “La Valle“, un appuntamento tradizionale che celebra la bellezza della musica corale. Questo evento rappresenta un tributo significativo al Maestro Sacchi, che ha diretto il coro per molti anni, lasciando un’impronta indelebile nella storia musicale della formazione.

Il Corpo Alpino Lecchese si impegna a promuovere il canto tradizionale e popolare, tanto amato e studiato dal Maestro Sacchi. Un altro importante obiettivo è quello di dare l’opportunità a tutti, in particolare ai giovani, di avvicinarsi a quest’arte. Per questo motivo, il Coro Alpino Lecchese ha invitato al concerto un coro di recente formazione, composto da giovani neolaureati del Politecnico che hanno scoperto la passione per il canto popolare.

L’appuntamento è fissato per sabato 5 ottobre alle ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale di Castello.