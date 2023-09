Il fotografo lecchese Giuseppe Giudici tra i protagonisti del 18° Photofestival di Milano

La mostra fotografica “ARTI<>STA MONZA. Impressioni. La natura in movimento” è visitabile a Monza fino al 23 settembre

MONZA – “ARTI<>STA MONZA. Impressioni. La natura in movimento”. Questo il titolo della mostra che vede come protagonista il fotogrfo lecchese Giuseppe Giudici che espone all’interno del 18° Photofestival di Milano, la quale quest’anno ha come titolo “Aprirsi al Mondo. La fotografia come impegno civile”.

Attraverso le sue immagini, Giudici racconta la natura attraverso diversi percorsi costruendo una dimensione sospesa, con immagini sfumate quasi a ridurre all’essenziale la realtà.

Lo sguardo si muove fra boschi, foreste, sentieri, acque immobili e vibranti attratto da un effetto pittorico, pennellato, frutto dell’uso della tecnica del mosso. L’effetto che raggiunge l’osservatore richiama le tele degli impressionisti, con i colori che si fondono gli uni negli altri. Ë come se la vista perdesse chiarezza per proiettarsi in un’altra visione, quella delle emozioni e del Cuore.

Giudici, dal 15 fino al 23 settembre, esporrà in vicolo Lambro, 1 a Monza, con i seguenti orari giovedi-venerdi 18-20; sabato 16.30-19 e domenica 10.30-12/18.30-19.