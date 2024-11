Il Premio Manzoni alla Carriera 2024 a Corrado Augias

Il giornalista e conduttore sarà premiato il 28 novembre

“Un intellettuale a tutto tondo che persegue instancabilmente intenti civili e culturali”

LECCO – Sarà assegnato a Corrado Augias il Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni Città di Lecco alla Carriera 2024, organizzato da 50&Più Confcommercio Lecco. Il giornalista e scrittore nato a Roma nel gennaio del 1936, conosciuto e apprezzato anche come autore e conduttore televisivo, sarà premiato la sera del 28 novembre in Camera di Commercio.

Per anni collaboratore di Repubblica, Augias vanta una lunga esperienza in Rai con programmi come ‘Telefono Giallo’, ‘Enigma’, ‘Storie vere’, ‘Città segrete’, ‘Rebus’ e molti altri. Attualmente lavora per La7 dove conduce la trasmissione ‘La Torre di Babele’. Come scrittore ha spaziato in diversi ambiti: dal giallo ai saggi senza dimenticare i testi teatrali e molti volumi dedicati i testi teatrali e molti volumi dedicati al Cristianesimo.

“Augias nelle sue molteplici attività ha sempre mostrato uno sguardo storico attento e misurato e una predisposizione approfondita e meticolosa – il commento del presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati durante la conferenza di presentazione del vincitore del Premio alla Carriera – colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta Eugenio Milani e 50&Più per il lavoro con il Premio Letterario Manzoni”.

Il Premio Manzoni alla Carriera viene attribuito annualmente a una importante e prestigiosa personalità che ‘ha in modo visibile perseguito e rappresentato ideali di alto impegno culturale e civile’. Istituito nel 2008, il Premio è stato assegnato a diverse personalità storiche: da Umberto Eco (2008), a Luis Sepulveda (2015), a Fabrizio De Andrà (alla presenza di Dori Ghezzi, 2018), per arrivare a Claudio Magris (2021) e, lo scorso anno, ad Alessandro Barbero.

La scelta di Augias è stata compiuta dal presidente di 50&Più Lecco Eugenio Milani e dalla Giuria Tecnica guidata dal presidente Ermanno Paccagnini che, la sera del 28, dialogherà con l’autore e giornalista. L’ingresso è gratuito su prenotazione (da effettuare sul sito di Leggermente).

Soddisfatto Eugenio Milani: “Il Premio Letterario Manzoni ha oramai una formula collaudata che ci ha permesso di tagliare il traguardo della 20^ edizione – ha commentato – siamo molto soddisfatti e orgogliosi di ospitare una personalità prestigiosa come Corrado Augias”.

Stefano Simonetti, presidente di Acinque Energie, sponsor dell’iniziativa, ha rimarcato “il piacere di legare la nostra attività al Premio Manzoni ed in generale ad eventi culturali di questo calibro”.

“Augias incarna il Manzoni degli anni 2000 – ha detto Stefano Motta, uno dei membri della giuria tecnica del Premio – gusto per le indagini, una pungente ironia, l’interesse per le battaglie civili sono i tratti che più lo avvicinano all’autore dei Promessi Sposi, parla alla società con una prosa semplice e garbata. Siamo felici di premiarlo con questo riconoscimento, vi aspettiamo il 28 novembre all’Auditorium della Camera di Commercio per una serata di alto interesse” ha concluso.

Anche l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza ha espresso soddisfazione per il vincitore del Premio: “Ancora una volta viene assegnato ad una personalità di grande spessore, un intellettuale a tutto tondo come Corrado Augias, che instancabilmente persegue intenti civili e culturali e sa veicolarli a generazioni diverse. Il mio plauso va anche a Nicoletta Verna, vincitrice del Premio al Romanzo Storico con ‘I giorni di Vetro’, un riconoscimento che, nel dare spazio ad autori contemporanei, permette di richiamare l’attenzione su un genere come il romanzo storico che offre uno specchio sul nostro passato e su tutte quelle narrazioni individuali che ci aiutano a comprendere meglio la nostra storia”.