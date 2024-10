Le opere dell’artista Alex Fumagalli esposte a Palazzo Falck

Dal 15 al 25 ottobre

Alex Fumagalli risiede a Santa Maria Hoè

LECCO – E’ in programma dal 15 al 25 ottobre la mostra “La magia del colore… Quando l’arte incontra la moda”, che vedrà esposte opere dell’artista Alex Fumagalli, pittore nato a Lecco e residente a Santa Maria Hoè, che vanta ormai diversi anni di attività.

Partito da un filone paesaggista e tradizionale, il suo percorso ha visto una continua evoluzione pittorica dedicata soprattutto al colore. Da scorci della Brianza con tinte pastello ai toni più accesi di tele informali, spatolate, materiche. Un “discostamento” da forme riconoscibili per dare spazio a fantasie floreali e atmosfere sognanti: “La volontà di rinnovarsi e la naturale, umana, propensione al cambiamento hanno permesso in questi anni all’artista lecchese di passare da un genere all’altro, dalla tela al vetro sino al corpo umano con incredibile facilità, riuscendo comunque a mantenere uno stile riconoscibile e personalissimo. Ovunque predomina il colore, mentre il disegno rimane sempre impalpabile, una linea guida accennata e a volte superflua. Le pennellate riescono ad essere voluttuose e precise contemporaneamente, soffocando in toto la matita. Le poliedriche creazioni di Fumagalli entusiasmano i tradizionalisti, gli innovativi e chiunque ricerchi delicatezza e armonia racchiuse in forme semplici ma d’effetto”.

L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile nella hall di Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) a Lecco, negli orari di apertura al pubblico di Confcommercio Lecco: dal lunedì al venerdì alla mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18 (venerdì chiusura anticipata alle ore 16.30).